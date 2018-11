Nici oltenii nu schimba gazonul! Un specialist a expertizat gazonul de pe Oblemenco si a dat verdictul in privinta terenului care i-a creat probleme echipei lui Mangia

Primaria Bucuresti a anuntat astazi ca nu va schimba gazonul distrus de pe National Arena (DETALII AICI).

Terenurile de pe cele mai mari stadioane ale tarii, National Arena si Ion Oblemenco, raman asa cum sunt. Primaria Bucurestiului si cea a Craiovei au anuntat ca schimbarea gazonului pe cele doua arene nu este necesara. In schimb, se vor lua masuri pentru ingrijirea actualelor suprafete.

Ziarul de Craiova scrie ca autoritatile din Craiova au cerut expertiza unui specialist, acesta transmitand dupa ce a vazut gazonul de pe stadionul Ion Oblemenco ca nu este necesara schimbarea ierbii.

In schimb, specialistul le-a explicat administratorilor ce trebuie sa faca pentru ca "gazonul sa prinda".

"Expertii au identificat doua mari probleme. Una dintre ele este aceea a panzei fratice care este foarte sus si aceasta trebuie tinuta sub control cu acele pompe speciale. Am remediat toate problemele pe care pompele le aveau si, spunem noi, nu ar mai trebui sa existe incidente legate de ridicarea panzei fratice. Cea de-a doua problema se refera la calitatea apei care era folosita pentru a se uda iarba, apa despre care am inteles ca se extragea din panza freatica. Acea apa contine minerale si substante in cantitati care afecteaza planta, astfel ca recomandarea este aceea de a se uda gazonul cu apa de la sistemul de alimentare public. In rest, trebuie sa se respecte toate indicatiile din cartea tehnica. Ceea ce ne bucura este faptul ca gazonul arata din ce in ce mai bine dupa ce am inceput sa punem in aplicare recomandarile specialistilor, astfel ca radacina gazonului s-a intarit si a crescut vizibil", a spus primarul Craiovei, Mihail Genoiu, pentru Ziarul de Craiova.