Dinamo este angrenată în lupta la titlu din Superliga în acest sezon, dar Kopic va trebui să își țină jucătorii concentrați pe acest obiectiv pentru a avea șanse să îl îndeplinească.

Unul dintre jucătorii de bază ai echipei bucureștene a dat semene că nu își dorește să rămână la Dinamo și ar putea pleca chiar în acestă iarnă.

Cîrjan vrea ca Boateng să rămână la Dinamo: „Rămâne în istoria clubului”

Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a dezvăluit că fundașul central își dorește să plece de la formația roș-albă. Boateng a refuzat oferta de prelungire a contractului cu Dinamo, care expiră în această vară și ar putea pleca chiar în iarnă.

În acest context, Cătălin Cîrjan a explicat că a avut mai multe discuții cu el, iar căpitanul lui Dinamo speră ca Boateng să își reconsidere decizia și să rămână.

„Boa este fratele nostru, este foarte important pentru noi în vestiar, pe teren, un jucător extraordinar. Am avut foarte multe discuţii cu el în ultimul timp.

Până la urmă, este decizia lui, dar eu îmi doresc foarte mult să rămână alături de noi, să câştigăm campionatul, şi după clar că vor veni oferte şi pentru el.

Eu i-aş spune să rămână, pentru că ar rămâne în istoria clubului”, a afirmat Cîrjan.

Kennedy Boateng este titular incontestabil în centrul defensivei dinamoviste. În acest sezon a bifat 26 de apariții și patru goluri pentru ”câini” în campionat și Cupa României.

1,2 milioane de euro este cota fundașului de 29 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Dinamo, pe locul trei în Superligă

Dinamo este pe locul trei în campionatul nostru, cu 48 de puncte, la un singur punct distanță de următoarele două clasate, Universitatea Craiova și Rapid.

Cu oltenii, Dinamo va avea meciul direct luni, iar în cazul unui succes poate trece pe primul loc în Superligă, după 26 de etape.