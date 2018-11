ULTIMA ORA | Negoita, in discutii avansate pentru vanzarea lui Dinamo! Omul cu care negociaza vine diseara la meci

Dinamo joaca in aceasta seara, in deplasare, cu FC Voluntari

Ionut Negoita a reluat negocierile cu omul de afaceri grec Konstantinos Tsakiris, care va fi diseara in tribune la meciul dintre FC Voluntari si Dinamo, anunta Gazeta Sporturilor.

Conform sursei citate, Negoita a purtat discutii si in primavara cu Tsakiris, dar negocierile s-au oprit dupa ce patronul lui Dinamo a crescut brusc pretul.

Konstantinos Tsakiris este un om de afaceri grec, in varsta de 47 de ani, cu business-uri in transport maritim. Timp de cinci ani, in perioada 2006-2011, Tsakiris a fost actionarul principal al clubului grec Panionios.

FC Voluntari - Dinamo se joaca in aceasta seara, de la ora 21:00.

Dinamo n-a mai castigat un meci in campionat din luna august si e pe locul 13 in clasament.