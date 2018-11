Ce a fost si ce a ajuns! Cu cine a semnat suedezul Sven Goran-Eriksson, dupa o cariera la echipe uriase ale Europei! Va antrena o tara inexistenta pe harta fotbalului

Suedezul Sven-Goran Eriksson, fost selectioner al nationalei Angliei, a fost prezentat oficial luni la carma nationalei de fotbal a statului Filipine.

Intr-o conferinta de presa, Eriksson a afirmat ca vrea sa conduca echipa mai mult timp decat a facut-o predecesorul sau, Terry Butcher, care a plecat dupa mai putin de doua luni.

"Nu stiu de ce Terry a plecat asa de repede, dar eu clar intentionez sa raman mult mai mult. Ne vom concentra mai intai pe Suzuky Cup, unde vrem sa jucam finala. Nu spun ca vreau sa si castigam trofeul, pentru ca ar fi poate nerealista o astfel de dorinta asa de repede, dar imi doresc sa evoluam mult mai bine ca pana acum", a spus suedezul.

Filipine, locul 116 in ierarhia FIFA, nu s-a calificat niciodata la o Cupa Mondiala, si este mult mai slab cotata decat Japonia si Coreea de Sud, puterile fotbalistice din regiune.

Selectionerul nu a oferit detalii despre valoarea contractului.

In varsta de 70 ani, Sven-Goran Eriksson a fost, intre 2001 si 2006, primul selectioner strain al Angliei. El a mai condus, de asemenea, echipele nationale ale Mexicului si Cote d'Ivoire, precum si numeroase echipe de top din fotbalul european, intre care Benfica Lisabona, AS Roma, Fiorentina sau Manchester City. Incepand din 2013, tehnicianul suedez a activat in fotbalul chinez.