Stanciu s-a molipsit de la Dica :) "Nu inteleg de ce luam goluri din faze fixe, le pregatim toata saptamana..."

Sparta Praga a incheiat la egalitate, 2-2, derby-ul cu Slavia.

Nicolae Stanciu spune ca nu intelege de ce echipa lui ia goluri din faze fixe, in conditiile in care jucatorii pregatesc astfel de faze la antrenamente in fiecare saptamana.

Discursul sau aduce aminte de interviurile lui Dica, de dupa meciuri. Aproape dupa fiecare meci al FCSB-ului, Dica se intreaba retoric de ce echipa lui ia goluri la fazele fixe.

"Nu sunt multumit. Sunt trist, fiindca eu cred ca am controlat meciul in prima repriza. Am fost echipa mai buna. Dupa pauza am luat insa gol dintr-o faza fixa. Asta a schimbat totul. (...) Ne pregatim in fiecare saptamana pentru fazele fixe. Nu stiu ce sa spun. Cand avem meci, luam o multime de goluri din astfel de faze. S-a intamplat cu Mlada Boleslav, iar acum de doua ori. In fiecare meci facem aceleasi greseli si e greu sa fim in primele doua locuri in campionat cu asemenea greseli", a declarat Stanciu pentru site-ul clubului.

Sparta Praga este pe locul 3, cu 27 de puncte. Primele doua locuri sunt ocupate de Slavia si Viktoria Plzen.