EXCLUSIV | "Are calitati extraordinare!" Fotbalistul de la FCSB care 'FURA' toate privirile! Nu e Man sau Coman, insa i se prevede un viitor STRALUCITOR: "Sunt foarte rari asemenea jucatori"

La doar 18 ani, Octavian Popescu este laudat de nume grele din fotbalul romanesc pentru prestatiile solide pe care le are la FCSB.

Octavian Popescu a devenit om de baza la FCSB si este din ce in ce mai folosit de antrenorul Toni Petrea.

Titular in victoria ros-albastrilor cu 3-0 in fata Astrei, Octavian Popescu s-a remarcat cu un nou assist la golul 2 marcat de Tanase si a ajuns la un total de 5 pase decisive date in acest sezon de Liga 1.

Mai multi oameni din fotbalul romanesc au avut cuvinte de lauda la adresa tanarului mijlocas, Cornel Dinu comparandu-l chiar cu legendarul Florea Dumitrache.

Jean Vladoiu, presedinte la FC Arges, s-a declarat, de asemenea, uluit de calitatile lui Octavian Popescu intr-o interventie in direct la Ora Exacta in Sport:

"Da, se pare ca are calitati extraordinare copilul. Ma bucur pentru el, e foarte important sa joace de la o varsta asa frageda si la ce nivel... Sa ajungi la Steaua... Eu cred ca va ajunge un fotbalist mare! Sa ii dea Dumnezeu sanatate ca asta e cea mai importanta, sa nu se accidenteze. Dar mi se pare ca are niste calitati fabuloase. Si ce dezinvoltura in joc, felul cum preia, ataca poarta. De mult nu am mai vazut un jucator la o asemenea varsta care sa joace cu asa dezinvoltura. Asa ca talente avem, important e sa avem grija de ele. Nu exageram, sa fie cu picioarele pe pamanant. Apar banii, apar interesele si copiii au impresia ca au rezolvat tot. Aici suferim noi. Dar eu cred ca la el nu va fi cazul, sau cel putin asa cred. Sunt foarte rari asemenea jucatori care apar de la o varsta frageda si trebuie sa avem grija de ei", a spus Jean Vladoiu la PRO X.