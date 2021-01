"FCSB se intoarce la ce a fost Steaua din care a rasarit!" Ce atuuri are echipa lui Gigi Becali in lupta pentru titlu 

FCSB este lider in Liga 1, avand un avans de 3 puncte fata de CFR Cluj si de 4 puncte fata de Universitatea Craiova.

Jucatorii lui Toni Petrea au inceput foarte bine anul 2021, castigand primul meci oficial cu 3-0 in fata celor de la Astra.

Evolutia ros-albastrilor la reluarea sezonului l-a determinat pe Cornel Dinu sa laude pregatirea fizica foarte buna a fotbalistilor.

Fostul jucator si antrenor de la Dinamo este de parere ca forma excelenta in care se afla 'perlele' lui Gigi Becali este atuul pe care il are FCSB in fata principalelor contracandidate in lupta pentru titlu.

In plus, FCSB are avantajul tineretii, staff-ul tehnic mizand pe jucatori de perspectiva.

"FCSB a inscris de 3 ori in ultimele 15 minute ale jocului cu Astra si pentru ca noua conducere tehnica trimite pe teren cea mai bine pregatită echipa din punct de vedere fizic de cand au preluat-o, cu tineri de reala perspectiva pe termen lung.

Au gandit, repet, cel mai bine scurtul program de pregatire, lasand de-o parte ciondaneala de pai carantinat sau nu in ochiul vecinului invidios.

In judecata mea e de apreciat ca 'fecesebecaliuta' se intoarce, incet, incet, la ce-a fost Steaua din care-a rasarit. La vechea glorie e aproape imposibil...

Ce-i drept de putin timp, dar intra pe teren aproape numai cu fotbalisti romani. Cu exceptia noului venit Radunovic. Care, intr-un fel, este balcanic de-al nostru", a declarat Cornel Dinu, potrivit Fanatik.

In a 17-a etapa a Ligii 1, FCSB va juca in deplasare, marti, de la ora 20:00, pe terenul celor de la FC Viitorul.