Adi Petre, tot mai aproape de revenirea in Romania! Ce se intampla cu atacantul imprumutat de FCSB in Serie B

Adrian Petre a fost imprumutat de FCSB la Cosenza, echipa din Serie B.

Atacantul in varsta de 22 de ani nu a impresionat in Italia, iar jurnalistii scriu despre posibilitatea ca el sa revina in Romania sau sa ajunga in Serie C.

Antrenorul celor de la Cosenza l-a lasat in afara lotului pe Adi Petre pentru cea mai recenta partida, iar italienii de la Tifocosenza au explicat motivele pentru care acest lucru a fost posibil.

"Adrian Petre nu a urcat in avionul care a dus echipa in Lombardia, din motive tehnico-tactice, conform antrenorului. Borelli si Petre ar putea pleca de la Cosenza. Virtus Francavilla ar putea fi urmatoarea echipa a romanului. Ar mai putea prinde ceva experienta in Serie C", au notat jurnalistii publicatiei Tifocosenza.it.

Cosenza a platit 50.000 de euro pentru Adi Petre si ar fi trebuit sa mai achite inca 250.000 de euro daca ar fi dorit transferul definitiv al fotbalistului, lucru care pare insa departe de a se realiza.

Romanul a reusit doar 3 goluri in cele 16 partide in care a jucat pentru Cosenza, italienii cautand acum alte variante pentru atac, in speranta ca vor evita retrogradarea.

Pe langa posibilitatea de a merge in Serie C, Adi Petre, care mai are contract cu FCSB pana in 2024, s-ar putea intoarce in Romania.

Gigi Becali ar putea alege sa ii mai dea o sansa in conditiile in care este in cautarea unui atacant dupa ce Sergiu Bus si Alexandru Buziuc nu l-au impresionat.