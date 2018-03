EXCLUSIV | Aproape 2 ani de la moartea lui Ekeng si nicio concluzie. Avocatul familiei: "Procesul poate dura inca pe atat"

La inceputul lunii februarie 2018, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au finalizat ancheta privind moartea fotbalistului Patrick Ekeng, dar pana la incheierea procesului mai poate trece inca doi ani.

Patrick Ekeng, mijlocasul lui Dinamo, a murit pe 6 mai 2016, dupa ce s-a prabusit din senin pe teren in timpul partidei cu Viitorul, disputata in Stefan cel Mare. Medicul lui Dinamo, Liviu Batineanu, a intervenit intr-o prima faza, apoi a cerut ajutorul ambulantei, iar fotbalistul a fost dus la Spitalul "Floreasca", dar, dupa aproximativ 70 de minute de efectuare a manevrelor de resuscitare, a fost declarat decedat. In acest caz, medicul Elena Mihaela Duta, doctorul de pe ambulanta, delegat sa asigure asistenta medicala la meciul in care a decedat jucatorul camerunez, a fost trimis in judecata pentru ucidere din culpa.



Ambulanta avea defibrilator, dar medicul nu l-a folosit

Avocatul bucurestean Vlad Hosu reprezinta familia lui Ekeng (mama+fratii), care s-a constituit parte civila impotriva inculpatei, in solidar cu partea responsabila a evenimentului, care este serviciul de ambulanta Puls, si explica faza in care a ajuns procesul: "Acum e clar ca Ekeng a decedat pentru ca avea o afectiune medicala. Natura dosarului penal e ca s-a stabilit ca medicul de pe ambulanta, care era specialist in medicina de urgenta, nu a intervenit in niciun fel. INML-ul a spus initial, citand din literatura de specialitate ca, daca se intervenea imediat, exista o sansa de 95% sa traiasca. Ulterior, acesta opinie a fost inlaturata pentru ca nu avea un grad de certitudine foarte mare. Dar toti au spus ca medicul de pe ambulanta trebuia sa aplice niste manevre pe care nu le-a aplicat. Ambulanta avea echipament corespunzator, dar acesta nu a fost folosit. Initial, procurorul a avut banuiala ca nu exista defibrilator in ambulanta, dar din mijloacele de proba care au fost administrate rezulta ca acesta exista si functiona. Din punct de vedere al organizatorului meciului, clubul Dinamo, nu a existat niciun fel de problema, ei au externalizat asistenta medicala. Medicul lui Dinamo s-a dus la jucator, a facut ce stia sa faca, dar el avea specializarea de ortoped, asa ca a chemat ambulanta".



Alti doi medici sunt anchetati pentru decesul lui Ekeng

Hosu mai spune si ca prin rechizitoriu, din dosarul original s-a facut o disjungere pentru inca doi medici. "Atunci cand Patrick a facut vizita medicala, in pauza competitionala, la Institutul National de Medicina Sportiva, s-ar fi constatat ca ar fi avut o problema cardiaca si s-a cerut un consult de specialitate din partea unui cardiolog, care a zis ca e ok. Si este o disjungere pentru medicul specialist in medicina sportiva si pentru cardiologul de la Clinica Medas. Pentru ca se apreciaza ca fotbalistul nu ar fi trebuit lasat sa joace. Exista un dosar penal pe numele acestor medici, care este in forma incipienta, pentru ca acum s-a concluzionat ca afectiunile lui erau descoperibile si el ar fi trebuit sa nu joace", a spus avocatul.



Procesul poate dura 1 zi sau 2 ani

Urmatorul termen al dosarului este programat pentru 18 aprilie, la Judecatoria Sectorului 2. "E normal sa dureze atat procesul, pentru ca este un dosar de mare complexitate, au fost audiati destul de multi oameni, inclusiv aproape toti fotbalistii care au fost pe teren. A fost si un interes mediatic mare, pentru ca nu in fiecare zi vezi un om cum moare in direct, la televizor. S-au cerut si actele medicale de la cluburile din strainatate unde a jucat Patrick, din Spania, din Franta... Cred ca vreun an a durat doar corespondenta cu Franta si Spania, pentru ca s-au facut niste comisii rogatorii, Ministerul Justitiei de la noi a colaborat cu ministerele omoloage din tarile respective. Pentru ca voiam sa studiem alte analize medicale facute de-a lungul timpului, ca sa vedem o evolutie sau o involutie a starii de sanatate. Atat dureaza, nu e nefiresc. Din acesta faza, conteaza atitudinea pe care o va adopta inculpata. Daca isi recunoaste vinovatia, va fi un singur termen si gata. Daca nu, va trebui sa ii audiem din nou pe toti martorii si va dura, probabil, vreo 2 ani. Oricum, trebuie specificat ca nu e o ucidere din culpa clasica: un pieton traverseaza pe trecere si este lovit de un sofer care scrie un SMS. El a murit pentru ca avea o boala, dar ramane ca instanta sa hotarasca daca era important sau nu ca sa i se faca manevrele de resuscitare la timpul potrivit", a dezvaluit aparatorul familiei Ekeng.



Ekeng nu avea asigurare de viata, iar familia nu a mai primit nici banii stransi de fani

Clubul Dinamo nu ii facuse fotbalistului camerunez nicio asigurare de viata. Nu e o actiune obligatorie in Liga 1, dar majoritatea cluburilor serioase din strainatate recurg la o asigurare suplimentara de sanatate sau la o asigurare de viata pentru a-si proteja investitia. Imediat dupa deces, Dinamo a transmis un comunicat prin care se angaja sa ii plateasca familiei salariul pana la sfarsitul contractului, adica inca un an si jumatate. La finalul anului trecut, Nathalie, sotia lui Ekeng, care locuieste in Franta, acuza clubul Dinamo ca, desi i-a fost promis acest ajutor financiar, i-au fost platite doar cheltuielile de inmormantare, 5.000 de euro, dar nu a mai primit niciun ban in plus si niciun semn de viata din partea oficialilor dinamovisti. La fel au declarat si rudele din Camerun, mama si fratii fotbalistului. Mai mult, la finala Cupei Romaniei din 2016, suporterii lui Dinamo prezenti in tribune au organizat o strangere de fonduri si au adunat suma de 20.000 de euro, dar banii nu au mai ajuns nici in Franta, nici in Camerun, pierzandu-se in triunghiul reprezentantii fanilor - oficialii lui Dinamo - familia fotbalistului.