Il scoate Sanchez de tot din echipa pe Martial? Oferta pentru pustiul pe care United a platit 60 de milioane de euro

Este din ce in ce mai evident ca Anthony Martial nu prea mai face parte din planurile lui Mourinho.

Odata cu venirea lui Alexis Sanchez, cel mai bine platit jucator din Premier League, Anthony Martial nu prea a mai prins primul 11 la Manchester United, Sanchez jucand pe pozitia sa. Potrivit Tuttosport, Juventus Torino vrea sa profite de aceasta oportunitate si sa-l cumpere pe Anthony Martial.

Atacantul francez in varsta de 22 de ani va deveni liber de contract in vara anului 2019, iar Juventus este principala echipa care s-a interesat de Martial. Acesta are o relatie foarte buna cu mijlocasul italienilor, Blaise Matuidi, si spera ca acesta il va convinge pe Martial sa ajunga la Torino.

In 2015, Martial era adus pe Old Trafford de catre Louis van Gaal. United a platit pe jucatorul francez 60 de milioane de euro ca sa-l cumpere de la AS Monaco.