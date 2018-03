Dan Petrescu, un nou atac la adresa lui MM Stoica: "Trebuie suspendat din fotbal ca sa ne lase in pace! Nici in Bangladesh nu vezi asta!" Ce l-a enervat pe antrenorul CFR-ului

CFR Cluj se pregateste pentru meciul cu Craiova, partida care ii poate scoate pe olteni din lupta pentru titlu.

Desi il asteapta o confruntare teribila in Banie, Dan Petrescu nu l-a uitat pe Mihai Stoica. Antrenorul CFR-ului a avut o noua replica dura pentru oficialul Stelei ca urmare a schimbului acid de declaratii de la meciul direct.



"Trebuie suspendat din fotbal. Doar in Romania se intampla ca un conducator sa atace antrenorul altei echipei pe Facebook. Nici in Banglandesh nu vezi asa ceva. Trebuie suspendat ca sa ne lase in pace", a declarat Dan Petrscu in cadrul unei conferinte de presa.

Dan Petrescu va sta in tribune si la meciul cu Craiova dupa ce a fost suspendat si la derby-ul cu Steaua.