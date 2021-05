Sergiu Hanca, declaratie superba pentru Ekeng: "Ma ajuta de Sus sa inscriu pentru a-i dedica golurile!"  

Hanca i-a dedicat golul lui Patrick Ekeng.

Sergiu Hanca a ajuns in campionatul Poloniei in ianurie 2019, cand a fost transferat de la Dinamo. Intre timp fotbalistul a ajuns capitanul Cracoviei, formatie cu care se afla pe locul 12 in campionat.

Luni, jucatorul roman a marcat singurul gol al partidei in intalnirea cu Gornik si i-a dedicat reusita lui Patrick Ekeng, coechipierul de la Dinamo care a decedat intr-un meci cu Viitorul, disputat pe 6 mai 2016.

Sergiu Hanca a vorbit despre relatia pe care o avea cu Ekeng si de ce crede ca marcheza mereu in preajma zilei in care a incetat din viata fotbalistul camerunez.

"Anul acesta se implinesc 5 ani de cand Patrick a murit. In fiecare an cand am jucat pentru el am si marcat. Doar sezonul trecut nu s-a intamplat, din cauza pandemiei, pentru ca a fost oprit campionatul. Fac acest lucru din respect pentru el, mi-a fost coleg si a fost un om incredibil din toate punctele de vedere. Cred ca a fost unul dintre cei mai veseli colegi pe care i-am avut. Era mereu pozitiv, cu zambetul pe buze. Nu l-am vazut niciodata trist sau suparat. Chiar daca nu juca! L-am admirat foarte mult pentru asta! A aratat ca era o persoana puternica.

Ma incearca un sentiment destul ciudat cand ma gandesc la el pentru ca a murit chiar langa mine. Am fost aproape de el pe teren cand s-a intamplat. In fiecare an, cand se apropie comemorarea decesului sau, eu joc doar în amintirea lui. Pentru mine, golurile marcate sunt dovada ca el vede si apreciaza de acolo din Ceruri faptul ca ma gandesc la el. Cred ca ma ajuta de Sus sa inscriu pentru a dedica golurile amintirii sale", a declarat Sergiu Hanca pentru ProSport.