Contra a luat bataie la 2 zile dupa ce a facut spectacol cu nationala: "Mi s-au taiat putin 'betele'!" Afla la ora 20:00 ce nota ii da Marica selectionerului: "Doar Nadia merita 10!"

Contra e antrenorul momentului in Romania dupa rezultatele obtinute cu nationala, insa pe teren "scartaie" :).



BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

Echipa lui Contra, din care au mai facut parte Niculae, Marica, Raducioiu sau Danciulescu a fost invinsa de echipa romanilor care au castigat Neymar Jr's Five World Final, la Paris, in luna septembrie a anului trecut.



Contra a recunoscut la final ca nu mai poate alerga ca la prima tinerete: "Mi s au taiat putin 'betele'."



Marica a surprins dupa meci. Intrebat ce nota i-ar acorda lui Cosmin Contra avand in vedere ultimele rezultate ale echipei nationale, Marica a raspuns: "Doar Nadia merita 10".