Americanii nu o menajeaza pe Simona dupa eliminarea de Miami: "Moment de rascruce pentru Halep! Si-a pierdut forta mentala!" Provocarea lansata de presa americana

Simona Halep trebuie sa demonstreze in perioada urmatoare ca merita sa fie pe primul loc in clasamentul mondial considera jurnalistii americani.



Simona Halep a fost eliminata inca din turul 3 la Miami, iar publicatia TennisWorldMagazine afirma ca romanca se afla un moment de rascruce al carierei.

"Simona Halep se afla intr-un moment de rascruce in cariera. Romanca trebuie sa aiba acum cateva meciuri convingatoare la turnee de top, pentru a da cateva confirmari importante ca merita sa fie locul 1 in clasamentul WTA, atat ei, cat si echipei, fanilor si rivalelor.

La precedentele turnee, Halep a fost eliminata de o Agnieskza Radwanska aflata intr-o perioada de criza, respectiv Naomi Osaka. Aceste infrangeri demonstreaza cat de precara este forma curenta a Simonei. Au fost meciuri in care a aratat ca are incredere in ea, dar si meciuri in care si-a pierdut puterea mentala. Jocul ei nu este la indoiala, insa puterea mentala nu va fi niciodata indeajuns daca nu va crede in ea si tenisul ei", au scris jurnalistii de la TennisWorldMagazine.

Pe Simona Halep o asteapta patru competitii la care s-a descurcat foarte bine in ultimii ani: Stuttgart (23-29 aprilie), Madrid (4-13 mai), Roma (14-22 mai) si Roland Garros (27 mai - 10 iunie). Pana la aceste turnee, Halep va juca pentru Romania in meciul de FedCup cu Elvetia, in perioada 21-22 aprilie.