EXCLUSIV | Ape tulburi la Craiova! Peluza cere demisia sau demiterea de urgenta a unui om din club

Peluza Craiovei ii cere demisia crainicului stadionului.

Dupa ce a ramas fara antrenor, echipa lui Mihai Rotaru ar putea ramane si fara crainicul stadionului.



Apele sunt tulburi in ultima vreme la Craiova. Antrenorul Devis Mangia a fost demis astazi si a fost inlocuit cu „interimarul” Corneliu Papura, dar italianul ar putea sa nu fie ultimul angajat concediat. Peluza Nord Craiova ii cere demisia crainicului stadionului „Ion Oblemenco”, jurnalistul Dan Pasarin de la Radio Oltenia Craiova, care a fost maestru de ceremonii la mitingul din Banie, in care PSD si-a prezentat candidatii la alegerile europarlamentare. De asemenea, ultrasii deplang "pangarirea imnului" in campania electorala si plagierea unei sintagme a galeriei si se arata revoltati de numele propuse pentru inlocuirea lui Mangia.



Comunicatul integral al Peluzei Nord Craiova

„Avand in vedere evenimentele ultimelor saptamani din Craiova, Peluza Nord face urmatoarele precizari:

Stim si noi ca cele mai mari 2 partide politice au avut mitinguri recent la Craiova. Amandoua au folosit imnul Universitatii Craiova in incercarea de a castiga astfel simpatia suporterilor Stiintei. Noi, Peluza Nord Craiova, am fost, suntem si ramanem apolitici, atat din punct de vedere practic cat si ideologic. In acest sens condamnam ca de fiecare data ferm incercarile politicienilor de a isi lipi imaginea de aceea a Universitatii Craiova. Avand in vedere ca Universitatea Craiova detine dreptul exclusiv de folosire a imnului compus de Adrian Paunescu ii cerem clubului sa se alature demersului nostru si sa nu mai permita pe viitor pangarirea imnului nostru in campaniile electorale sau la alt fel de intalniri ce nu au legatura cu Stiinta.

A doua problema cu care ne-am tot lovit in ultima perioada este folosirea sintagmei <Asa e la Craiova> de catre persoane care nu au legatura cu Peluza Nord, in tot felul de situatii care mai de care mai bizare. Dintre toate acestea, doua situatii sunt cele mai deranjante. Folosirea acestei expresii intr-un comunicat emis de club prin care cineva si-a permis sa isi ceara scuze lui Iuda in numele nostru este inacceptabila. Dupa cum se stie, suntem perfect de acord ca clubul sa comercializeze fulare pe care este inscriptionat <Asa e la Craiova> si in general nu avem nimic impotriva folosirii imaginii Peluzei in marketingul clubului, dar nu putem fi de acord cu folosirea acestei sintagme in comunicate, cu atat mai mult cand este vorba de un comunicat care contrazice total parerea peluzei noastre despre un personaj din fotbal. A doua situatie este legata din pacate tot de politica si de faptul ca niste actori din acea lume se folosesc de acest slogan in scopuri electorale. Subliniem ca niciun politician sau partid politic nu a avut si nu are parte de sprijinul nostru, dar ii asiguram pe aceia care o sa mai incerce sa se foloseasca de imaginea noastra ca ne devin dusmani si ca o sa ne asiguram ca in loc sa castige capital politic o sa piarda.

Revenim astfel la ultimul miting electoral care a avut loc in orasul nostru. Am luat la cunostinta faptul ca acesta a fost prezentat de crainicul de la meciurile Universitatii Craiova. Nu il judecam, nu ne intereseaza alegerea lui, dar cert este ca a facut o alegere. Nu putem accepta ca vocea care anunta golurile Stiintei pe Oblemenco sa fie aceeasi care anunta candidaturi politice in piete publice. In acest sens ii cerem crainicului demisia, iar daca aceasta nu o sa vina intr-un timp rezonabil ii cerem clubului sa il demita.

PS: Despre zvonurile aparute azi privind banca tehnica a echipei, speram ca sunt o gluma si o sa le tratam daca se adeveresc in zilele urmatoare", se arata in comunicatul suporterilor.