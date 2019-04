Unde va juca Ribery din vara! Anunt de ultima ora: jucatorul intrat deja in istoria lui Bayern va fi coleg cu Xavi

Frank Ribery va juca in Qatar!

Mijlocasul francez Frank Ribery, in varsta de 36 de ani, va juca in zona Golfului din sezonul viitor! Publicatia germana Kicker anunta ca acesta s-a inteles deja cu o echipa.



Potrivit Kicker, Ribery va semna cu Al Sadd Sport Club, din Qatar, formatie la care mai joaca in prezent Xavi Hernandez si Gabi Fernandez!

Ribery a marcat 4 goluri in 21 de aparitii in acest sezon al Bundesligii.

Pana la 36 de ani, Frank Ribery a jucat pentru Boulogne, Ales, Brest, Metz, Galatasaray, Marseille si Bayern. Pentru formatia germana evolueaza de 12 ani, timp in care a marcat 84 de goluri in peste 270 de meciuri.

81 de selectii si 16 goluri are Ribery la nationala Frantei.