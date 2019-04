Sorin Cartu, primele declaratii dupa demiterea lui Devis Mangia! "Asta e sansa vietii" Care sunt obiectivele echipei!

Devis Mangia a fost demis de Universitatea Craiova.

Italianul Devis Mangia a fost dat afara de la Universitatea Craiova dupa o serie de meciuri fara victorie. Ultima partida cu Mangia pe banca a fost la Ovidiu, acolo unde oltenii au pierdut, scor 1-2, si au iesit din lupta pentru titlu.

Sorin Cartu, presedintele Craiovei, a vorbit pentru prima data dupa anuntul facut de oficialii clubului. Acesta a dezvaluit ca Corneliu Papura este inlocuitorul potrivit pentru italian.

"Nu stiu daca Papura va ramane si dupa finalul sezonului acesta. Abia a venit si deja vorbim de plecarea lui? Antrenorii raman in functie de rezultatele pe care le au. Sunt multi tehnicieni fara CV. E si el la inceput de drum. E un om al Craiovei, se merge cu el in continuare. Asta e sansa vietii pentru el. Obiectivul ramane, ca si inainte, calificarea in cupele europene", a spus Sorin Cartu pentru Gazeta Sporturilor.

Cartu a dezvaluit ca Devis Mangia a purtat o discutie cu Mihai Rotaru inainte de a pleca de la clubul din Banie.

"A fost o discutie intre Mangia si domnul Rotaru. Nu stiu ce au vorbit. Singurii care va pot da amanunte sunt cei doi. Nu pot eu sa-i intreb ce au vorbit. Au fost discutii, la fel, si cand am venit eu la club, atunci am vorbit cu domnul Rotaru", a adaugat Cartu pentru sursa citata.

Comunicatul Craiovei: "Mangia ramane prietenul nostru"

"Corneliu Papura este, incepand de astazi, noul antrenor al Stiintei.

Component al echipei care a castigat eventul in 1991 si al echipei Nationale la Campionatul Mondial din 1994, este absolvent al licentei UEFA PRO si lucreaza in cadrul clubului din 2013, avand, pe rand, rolul de antrenor al echipei mari in Liga a II-a, antrenor al echipei secunde, coordonator tehnic al Centrului de Copii si Juniori si director sportiv.

Il salutam pe Devins Mangia si ii uram succes mai departe. Devis a fost antrenorul Stiintei in ultimele doua sezoane, reusind sa claseze echipa pe podium dupa 23 de ani de asteptare si sa obtina Cupa Romaniei dupa 25 de ani. Devis Mangia ramane prietenul nostru si, asa cum a declarat domnia sa, un sustinator al Stiintei pentru totdeauna", a fost comunicatul Universitatii Craiova pe pagina oficiala de Facebook.