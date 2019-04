EXCLUSIV! Anuntul facut de Cartu despre inlocuirea lui Mangia. Craiova pregateste REVOLUTIA in vara. VIDEO

Craiova a remizat cu CFR, 0-0, si s-a indepartat de primul loc.

Cu 6 etape inainte de final, Craiova a ramas la 7 puncte in urma liderului CFR, pe care n-a reusit sa-l invinga pe teren propriu. Fanii l-au contestat pe Mangia, dar si pe patronul Rotaru. Craiova l-ar fi pregatit deja pe Eugen Neagoe, cel care a dus Sepsi in playoff, insa presedintele Sorin Cartu spune ca aceasta nu este o varianta pentru acest moment. Cartu a admis insa ca oltenii pregatesc schimbari majore din vara.



Cartu: Craiova aduce 5-6 jucatori in vara!

"Mai sunt meciuri, conteaza si rezultatele indirecte, apoi ce facem si noi cand dam peste urmatorii adversari. Sunt sanse mai mici, trebuie sa recunoastem, dar sa nu disperam. In primul rand sa gandim la obiectivul principal, cupele europene. Koljic ne lipseste, dar Fortes nu a displacut in exprimarile lui in cele 3 partide, a fost si aseara la al treilea meci intr-o saptamana. E si pe un deficit de pregatire, a venit mai tarziu, problema e si cum este sustinut, ajutorul primit de la ceilalti.

Suntem optimisti pentru cand revine Koljic, ar putea sa joace impreuna, se pot completa reciproc si asta e bine pentru echipa.

In planul nostru este sa aducem 5-6 jucatori in vara, nu vrem sa dam pe cineva anume afara, dar sa avem un lot numeros si valoros, sa aiba si calitate. Momentan nu am tras concluziile, la final de playoff tragem linie. Din punctul meu de vedere, chiar daca nu a iesit asa cum am vrut noi, putem sa invatam din aceste partide, daca ne analizam corect si realist. Punem in balanta ce am oferit noi, ceea ce ne-a oferit adversarul si cum ne-am comportat noi", a spus Cartu la PROX.



Cartu: Neagoe, solutie de viitor!

"Nu e nicio discutie cu Eugen Neagoe, am ramas surprins, n-are nicio treaba. Asta nu inseamna ca Geana nu poate sa fie in interesul clubului pe viitor, sau in interesul patronului. Deocamdata nici nu se pune problema de schimbari, antrenorul are tot creditul", a spus Cartu la PROX.

La meciul cu CFR, fanii olteni au afisat un mesaj pentru Mangia, banner scris in limba italiana. "Fara curaj, nu mai castigi nimic", a fost mesajul suporterilor olteni.

Devis Mangia le-a raspuns fanilor la sfarsitul partidei: "Am vazut mesajul. Eu sunt un antrenor care face nu face spectacol pe banca. Daca vrea cineva, poate sa vina la antrenament sau in vestiar sa vada cum reactionez, sa vada daca am curaj", a spus Mangia.

Antrenorul italian a vorbit si despre egalul care ii scade serios sansele Craiovei pentru castigarea campionatului.

"Jucatorii au pus toata energia in teren. Am incercat, dar ei au facut o foarte buna partida in defensiva. Repriza a doua a fost putin mai dificila, ei aveau 10 jucatori odihniti si noi nu am putut schimba foarte mult in aceste trei meciuri. Am facut numai doua schimbari, pentru ca nu am vrut sa schimb linia defensiva, iar mijlocul s-a descurcat foarte bine.

Normal ca sunt mai putine sanse, dar noi trebuie sa continuam cu munca noastra. Eu trebuie sa consider ca au fost jucatori care au jucat trei meciuri foarte dificile intr-o singura saptamana, pe final de sezon", a declarat Devis Mangia.