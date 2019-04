"Unde sunt banii, arici sarac?!" Mesaje dure la adrea lui Rotaru la Craiova - CFR Cluj: suporterii n-au mai rezistat

Universitatea Craiova continua sa faca pasi gresiti in play-off!

Primele mesaje la adresa lui Mihai Rotaru, finantatorul CS Universitatea Craiova, din partea suporterilor Craiovei au inceput sa apara.

Craiova a facut un nou pas gresit in campionat. Oltenii au pierdut cu FCSB, au remizat cu CFR Cluj si sunt la 7 puncte de liderul Ligii 1.

Dupa meciul de la Cluj, suporterii l-au contestat pe antrenorul Mangia, iar GSP a scris ca Mihai Rotaru l-a contactat pe Eugen Neagoe pentru a-l inlocui pe banca Craiovei pe Devis Mangia. Patronul Universitatii s-ar fi interesat de conditiile in care poate il aduce pe antrenorul lui Sepsi in incercarea de a revitaliza echipa pe final de campionat.

Totusi, Mihai Rotaru are si el probleme. Suporterii Craiovei l-au pus la zid cu mai multe bannere pe care le-au afisat la meciul cu CFR Cluj. Fanii considera ca patronul este vinovat pentru situatia echipei, pentru ca nu investeste in fotbal banii castigati din transferuri. Suporterii au facut referire in special la suma uriasa incasate in urma plecarii lui Mitrita la New York City FC, care nu a fost investita in alte transferuri pentru echipa.

"Liga 1 nu e supermarket cu la promotie. Performanta se face doar prin investitie", a fost unul dintre mesaje.

"Arici sarac", au scris suporterii pe alt banner.