CRAIOVA - CFR 0-0 | Devis Mangia le-a raspuns suporterilor dupa mesajul afisat la meciul cu CFR! "Sa vina in vestiar sau la antrenament sa vada daca am curaj"

Craiova si CFR Cluj au remizat in derby-ul de pe Ion Oblemenco.

CFR Cluj pastreaza distanta de 7 puncte fata de Craiova si dupa derby-ul jucat pe Ion Oblemenco. In acest context, fanii olteni incep sa isi piarda rabdarea cu antrenorul Devis Mangia. Suporterii i-au transmis un mesaj tehnicianului si au afisat un banner in limba italiana la inceputul reprizei a doua: "Fara curaj, nu mai castigi nimic".

Devis Mangia le-a raspuns fanilor la sfarsitul partidei: "Am vazut mesajul. Eu sunt un antrenor care face nu face spectacol pe banca. Daca vrea cineva, poate sa vina la antrenament sau in vestiar sa vada cum reactionez, sa vada daca am curaj", a spus Mangia.

Tehnicianul italian a vorbit si despre egalul care ii scade serios sansele Craiovei pentru castigarea campionatului.

"Jucatorii au pus toata energia in teren. Am incercat, dar ei au facut o foarte buna partida in defensiva. Repriza a doua a fost putin mai dificila, ei aveau 10 jucatori odihniti si noi nu am putut schimba foarte mult in aceste trei meciuri. Am facut numai doua schimbari, pentru ca nu am vrut sa schimb linia defensiva, iar mijlocul s-a descurcat foarte bine.

Normal ca sunt mai putine sanse, dar noi trebuie sa continuam cu munca noastra. Eu trebuie sa consider ca au fost jucatori care au jucat trei meciuri foarte dificile intr-o singura saptamana, pe final de sezon", a declarat Devis Mangia.