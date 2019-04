Edi Iordanescu despre situatia de la Craiova: "Am discutat despre o posibila colaborare, dar am refuzat"

Craiova a remizat scor 0-0 pe teren propriu cu CFR Cluj

Situatia la Craiova nu este tocmai buna dupa 3 meciuri fara victorie si se vorbeste tot mai mult despre plecarea lui Devis Mangia de la echipa.

Actualul antrenor al celor de la Gaz Metan Medias, Edi Iordanescu, a vorbit despre situatia din Banie si recunoaste ca a avut discutii cu oficialii clubului pentru a prelua echipa, dar a refuzat

"Am o relatie de amicitie cu Rotaru. E un foarte bun strateg, e un om de cuvant, ce spune aia face. Are strategii bune si asta s-a vazut si anul trecut, cand s-a luat Cupa Romaniei. E acolo Craiova si asta i se datoreaza si lui. Are rabdare, stiu ce discurs are, am discutat despre o posibila colaborare. E un om care nu reactioneaza la nervi, iti da incredere si asta e un lucru bun. Lucrezi bine, ai liniste ca antrenor. Si-a asumat sa vanda jucatori, a primit oferte bune. Se resimte plecarea unor jucatori foarte importanti pentru Craiova precum Mitrita, Baluta, Ivan. Cred ca era favorita clara la titlu. La anul cred ca se va intampla asta. Va fi acolo, la campionat. Antrenorii de acolo au avut continuitate si asa va avea si Devis. A facut lucruri bune acolo. Din 10 antrenori, 9 s-ar fi plans in locul lui daca i-ar fi plecat atatia jucatori", a declarat Iordanescu pentru Pro Sport.

Iordanescu a dezvaluit cand a fost contactat de cei de la Craiova pentru preluarea echipei

"Am discutat despre o colaborare cu Craiova dupa ce am plecat de la Pandurii, dar nu am acceptat. Nu avea o baza de pregatire, se facea naveta sa se joace la Severin. In plus, am primit si o oferta din alta parte pe care am acceptat-o. Acum, totul s-a schimbat, sunt oameni profesionisti acolo", a mai spus Iordanescu.

Sorin Cartu a dezvaluit la sfarsitul partidei de aseara ca nu se pune problema ca Devis Mangia sa fie schimbat.

"Cand s-a hotarat? Nici nu se pune in discutie asa ceva. Ce schimbare de antrenor? Noi suntem in grafic, suntem in obiectiv. Putem sa tragem niste concluzii privind exprimarea echipei in play-off dupa partida cu Viitorul. Daca noi batem la Viitorul si facem 10 puncte din 5 meciuri, eu spun ca stam bine. Nu este ceea ce ne asteptam, dar a fost al treilea meci pe care l-am jucat in 7 zile. Am jucat contra CFR-ului, o echipa care nu-ti ofera prea mult spatiu. Este foarte greu sa te exprimi in fata lor. Pe mine m-a deranjat ca e a 5-a oara in cateva meciuri cand se intampla ca adversarul sa ne surprinda cu executii rapide" a declarat Cartu la Digi Sport.

In urma egalului de aseara, Craiova e la 7 puncte de liderul CFR si la 1 punct de FCSB, care va juca in aceasta seara impotriva celor de la Sepsi. Etapa viitoare Craiova se va deplasa pe terenul celor de la Viitorul, sambata de la ora 21:30, in schimb ce derby-ul etapei CFR-FCSB se va disputa duminica de la ora 21:00.