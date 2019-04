CRAIOVA - CFR 0-0 | S-au incins spiritele in Oltenia: Craiova ar fi contactat un alt antrenor din play-off! Prima reactie oficiala

Spiritele s-au incins la Craiova dupa un nou pas gresit in campionat. Oltenii au pierdut cu FCSB, au remizat cu CFR Cluj si sunt la 7 puncte de liderul pregatit de Dan Petrescu. GazetaSporturilor noteaza ca Mihai Rotaru l-ar fi contactat deja pe Eugen Neagoe pentru a-l aduce in locul lui Mangia.

Patronul Craiovei s-a interesat de conditiile in care poate il aduce pe antrenorul lui Sepsi in incercarea de a revitaliza echipa pe final de campionat.

Sorin Cartu, presedintele Craiovei, sustine insa ca nu s-a pus nicio secunda problema schimbarii lui Mangia. Oficialul oltean spune ca o analiza preliminara se poate face dupa etapa viitoare, dupa meciul cu Viitorul. Totusi, Cartu admite ca din vara vor fi schimbari masive la nivelul lotului. Craiova vrea cel putin 5 jucatori.



"Nici nu se pune in discutie asa ceva! Noi suntem in obiectiv, suntem in grafic. Putem sa tragem niste concluzii dupa partida cu Viitorul. Daca invingem la Viitorul avem o medie de puncte foarte buna. A fost al treilea meci in 7 zile. Vrem sa transferam 5-6 jucatori in vara!", a declarat Sorin Cartu pentru DigiSport.

Devis Mangia, criticat de fani la meciul cu CFR

Fanii olteni par sa nu mai aiba rabdare cu antrenorul italian Devis Mangia.

Craiova si-a propus obiective mari in acest sezon, dar in doar o saptamana visele oltenilor sunt spulberate. Infrangere cu FCSB si egal cu CFR in campionat si infrangere cu Viitorul in semifinalele Cupei Romaniei sunt rezultatele care i-au consumat "creditul" lui Mangia.

La meciul cu CFR, fanii olteni au afisat un mesaj pentru Mangia, banner scris in limba italiana. "Fara curaj, nu mai castigi nimic", a fost mesajul suporterilor olteni.