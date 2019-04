CRAIOVA - CFR 0-0 | Petrescu a izbucnit: "Si ce sa faca Sepsi cu FCSB? Sa piarda?" Ultimele vesti despre starea lui Tucudean: "Nu sunt asa optimist in privinta lui!"

Dan Petrescu este de parere ca CFR ar fi trebuit sa plece cu toate cele trei puncte din Banie. Dar doar daca se judeca dupa evolutia echipelor din repriza a doua.

Dan Petrescu a comentat si speculatiile conform carora Sepsi ar juca si in avantajul CFR-ului luni seara contra celor de la FCSB. Vizibil iritat de intrebare, Dan Petrescu a izbucnit: "Ce ar trebui sa faca Sepsi? Sa piarda?"

Antrenorul CFR-ului nu este foarte optimist in privinta revenirii lui Tucudean. Petrescu spera sa se poata baza pe atacantul sau in ultimele 2-3 etape, cel putin in minutele de final ale meciurilor.

"Daca imi spuneai inainte de meci ca fac un egal, nu as fi fost foarte suparat. Jucatorilor le-am spus ca daca jucam la 0-0 sigur pierdem meciul. La cum s-a desfasurat jocul, nu mai suntem multumiti cu un egal.

Bud a jucat foarte bine chiar daca nu a marcat. Aveam nevoie de un varf de careu si a jucat foarte bine. Cu putin noroc, puteam castiga. Chiar daca am fi castigat, tot nu era terminata lupta pentru titlu.

Ce trebuie sa faca Sepsi? Sa piarda? Atunci nu ar mai fi speculatii, nu? Sa joace pentru ei! Indiferent de rezultatul meciului nostru cu CFR, campionatul se va juca pana in ultima etapa. Nu sunt asa de optimist in privinta lui Tucudean. Macar de ar juca 2-3 meciuri pe final, altfel nu cred. Chiar daca se intoarce la antrenamente, e greu sa ai ritm de joc", a declarat Dan Petrescu la finalul partidei.