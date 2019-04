CRAIOVA - CFR 0-0 | Cat mai rezista Mangia? Mesajul afisat de fanii olteni la meciul cu CFR

Fanii olteni par sa nu mai aiba rabdare cu antrenorul italian Devis Mangia.

Craiova si-a propus obiective mari in acest sezon, dar in doar o saptamana visele oltenilor sunt spulberate. Infrangere cu FCSB si egal cu CFR in campionat si infrangere cu Viitorul in semifinalele Cupei Romaniei sunt rezultatele care i-au consumat "creditul" lui Mangia.

La meciul cu CFR, fanii olteni au afisat un mesaj pentru Mangia, banner scris in limba italiana. "Fara curaj, nu mai castigi nimic", a fost mesajul suporterilor olteni.



sursa foto: DigiSport