CRAIOVA - CFR 0-0! A iesit asa cum si-a dorit FCSB! CFR o scoate pe Craiova din lupta pentru titlu

Comentam impreuna CRAIOVA - CFR CLUJ pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.

CRAIOVA - CFR CLUJ 0-0

Min 90 Final de meci!

Min 88 Cicaldau executa o lovitura libera din 20 de metri. Balonul trece peste poarta lui Arlauskis!

Min 68 Sut-bomba al lui Bordeianu! Pigliacelii reuseste o parada de senzatie!

Min 63 Omrani ridica mingea peste Pigliacelli, iesit gresit din poarta. Mingea trece insa de putin pe langa.

Min 46 Inceput de repriza a doua!



Min 45 Final de prima repriza!

Min 45 Centrarea lui Deac este reluata din cadere, din 6 metri, de Bud. Putin peste!

Min 44 Arlaukis retine un sut periculos al lui Fortes.

Min 37 Pigliacelli retine sutul lui Deac trimisa pe coltul scurt.

Min 20 Cea mai mare ocazie a Craiovei: sutul lui Cicaldau din lovitura libera este respinsa in fata, Boli este atent si trimite in corner!

Min 10 Martic trage din unghi, putin pe langa coltul lung.

Min 2 Prima mare ocazie a meciului apartine oaspetilor: reluarea din 11 metri-central a lui Omrani trece putin peste.

Min 1 A inceput partida!



Echipele de start:

Craiova: Pigliacelli - Tiago Ferreira, Kelic, Donkor - Bancu, Cicaldau, Mihaila, Mateiu, Martic - Andrei Cristea, Carlos Fortes

Rezerve: Popescu, Acka, Briceag, Fedele, Bic, Draghici, Barbut

CFR Cluj: Arlaukis - Camora, Boli, Paulo Vinicius, Manea - Deac, Bordeianu, Djokovic - Paun, Bud, Omrani

Rezerve: Jesus Fernandez, Costache, Ionita, Moutinho, Muresan, Peteleu

Craiova - CFR Cluj, ora 20:30, este prima partida a etapei a patra din play-off.

Craiova are in meciul cu CFR Cluj ultima sansa de a mai spera la titlu. Dupa esecul cu FCSB din runda precedenta, oltenii sunt obligati sa nu piarda contra ardelenilor pentru a mai conta in cursa pentru campionat.

CFR, pe de alta parte, nu a pierdut niciun meci in play-off si este pe primul loc in clasament, la 5 puncte de FCSB. Tucudean si Culio vor fi marile absente ale lui Dan Petrescu la meciul cu Craiova. De altfel, Tucudean nu va fi pe teren nici in meciul cu FCSB din etapa viitoare.

In sezonul regulat, CFR nu a castigat in fata Craiovei. In tur a fost 0-0 la Cluj, iar oltenii au castigat cu 2-0 pe teren propriu, in returul sezonului regulat.