EXCLUSIV | Acuze la adresa conducatorilor de la FCSB in scandalul in care e implicat Coman: "Daca cineva din club a stiut ca are acel permis, este de vina! S-ar putea sa fie si alti jucatori in situatia asta!"

Apar noi reactii referitoare la scandalul in care este implicat Florinel Coman.

Fotbalistul FCSB-ului s-a ales cu un dosar penal dupa ce le-a prezentat politistilor un permis obtinut in Ucraina in conditii dubioase. Desi Coman este acuzat din toate partile pentru acest incident, exista oameni in fotbal care atrag atentia asupra oficialilor clubului, in cazul in care ei ar fi stiut de aceasta situatie.

Fostul jucator al Stelei si al echipei nationale Marcel Puscas a vorbit la PRO X despre acest subiect si a spus ca si oamenii din club au o parte de vina in cazul in care ar fi stiut despre faptul ca jucatorul circula cu un permis care nu este in regula.

De asemenea, Puscas a tras un semnal de alarma legat de faptul ca ar mai putea exista si alti sportivi care au apelat la aceste solutii.

"Am impresia ca cineva l-a incurajat sa obtina acel permis. Refuz sa cred ca s-ar gandi cineva sa ia un permis ucrainean. Este foarte simplu de verificat daca a fost in Ucraina, daca a sustinut vreun examen. Este fals in acte, asta e problema, nu viteza.

S-ar putea sa fie si alti jucatori, si alti sportivi in aceasta situatie, ceea ce este si mai grav. Inseamna ca cineva l-a incurajat si i-a facut rost de acel permis. Si acel cineva ar putea sa faca acest lucru si pentru alti oameni. Exista o 'caracatita' a permiselor din Ucraina si asta mi se pare cel mai grav.

Daca cineva din club a stiut ca Florinel Coman are acel permis acel cineva este de vina. Trebuie facuta si educatie cu copiii.

Problema este provenienta permisului, cine i-a adus acest permis si daca mai sunt si alti fotbalisti in aceasta situatie", a spus Marcel Puscas la Ora Exacta in Sport.