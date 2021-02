"Mi se pare o aroganta prea mare!" Atac DUR al lui Tudorel Stoica la adresa FCSB! Ce a spus despre echipa lui Becali

Tudorel Stoica (66 ani) a vorbit despre obiectivele echipei lui Gigi Becali.

Fostul jucator al Stelei, campion in sapte randuri cu echipa ros-albastra si castigator al Cupei Campionilor Europeni si Supercupa Europei alaturi de Steaua, a vorbit despre FCSB.

Tudorel Stoica si-a exprimat in repetate randuri simpatia fata de CSA Steaua, iar acum a dezvaluit ca nu mai urmareste echipa din Liga 1, chiar daca in trecut obisnuia sa faca asta.

Fostul capitan al ros-albastrilor a ironizat deciziile luate la echipa lui Gigi Becali, dupa ce managerul general al FCSB-ului a dezvaluit dupa eliminarea din Cupa Romaniei ca unul dintre obiectivele echipei este sa o blocheze pe Steaua in Liga 3.

"Nu urmaresc ce se intampla la FCSB si nu ma intereseaza. Am vazut ca au obiective mari in campionatul asta. Obiective extraordinare: renunta la Cupa doar ca sa nu poata CSA Steaua sa promoveze in Liga a doua.

E ceva incredibil. Sunt doua obiective importante in tara: Cupa si campionatul. Dar sa renunti la Cupa doar pentru a impiedica Steaua sa promoveze mi se pare o aroganta prea mare.

Sunt convins ca orice coleg de-al meu ar accepta sa se implice la Steaua si am si merita pentru ca avem o experienta. Sunt convins ca se va apela la noi daca promoveaza in Liga a II-a. Pe mine m-au contactat multi care ar vrea sa sponsorizeze pentru ca avem si un nume", a spus Tudorel Stoica pentru Look Sport.