EXCLUSIV | "E o problema mare cand te ataca asa!" Sumudica, reactia MOMENTULUI dupa ce Petrescu a fost dat afara din Turcia! Ce a zis

Demiterea lui Dan Petrescu de la Kayserispor a provocat un val urias de reactii in fotbalul din Romania.

Marius Sumudica, fostul antrenor al lui Kayserispor, a vorbit la PRO X despre acest subiect, evidentiind faptul ca Superliga Turciei este un campionat extrem de greu, motiv pentru care sunt foarte putini antrenori straini acolo.

Totodata, actualul antrenor al lui Rizespor a tinut sa sublinieze si progresul inregistrat de Alexandru Maxim sub comanda sa la Gaziantep Gazisehir.

"Cand l-am luat pe Maxim, el nu juca la Mainz. Cu Sumudica a dat goluri si vreo 10 assist-uri in Turcia. E greu sa antrenezi in Turcia, iar in a doua perioada a campionatului se fac puncte foarte greu.

E un campionat foarte puternic, in care se poate intampla orice. Drept dovada, Fenerbahce, echipa in care s-au investit milioane in perioada asta a pierdut cu echipa de la mijlocul campionatului.

Eu vreau sa intreb: cati antrenori straini sunt in Turcia la ora actuala?! E doar cel care a venit dupa mine la Gaziantep si are o viata destul de grea acolo. Era greu sa vii dupa Sumudica in conditiile in care in saptamana respectiva am lasat echipa pe locul 3.

Lumea nu te asteapta. Eu nu stiu ce se intampla, nici nu am vrut sa vorbesc cu nimeni de la Kayseri. Anul acesta a investit 17 milioane de euro la Kayseri, Petrescu a putut sa faca transferuri. Au platit o deblocare la transferuri in jur de 3 milioane de euro, ca sa nu fie blocate", a spus Sumudica la Ora Exacta in Sport.

In continuare, Sumudica a reactionat la afirmatiile facute de mai multi oameni de fotbal din Romania, conform carora Kayserispor ar fi un club de mana a doua din Turcia. Totodata, antrenorul lui Rizespor a semnalat ca nu a fost deloc in regula ca ofiterul de presa al lui Kayserispor l-a criticat public pe Dan Petrescu inainte ca acesta sa fie demis.

"Eu va spun ca e un club foarte bun. Nu putem pune la indoiala. E greu in Turcia, drept dovada si ce se intampla in momentul de fata. Eu incerc sa imi scot din minte Gaziantep, eu am facut echipa de la 0. Am venit, am luat o echipa din mers aici, nu am putut sa fac transferuri.

Stiam ca e contestat de fani din cauza jocului si rezultatelor, atunci mi-am dat seama ca ceva nu e in regula, dar nu ma asteptam, sub nicio forma, sa fie demis.

In Turcia e urmatoarea ierarhie: baskanul, membrii din consiliu, directorul tehnic, care este antrenorul. Nu exista nimeni altcineva. Cand ma duc la stadion mi-e si rusine, lumea isi pune mana la inima, unii vor sa imi pupe mana.

Nimeni nu poate contesta sau vorbi urat de antrenor decat baskanul. Cand te ataca cineva care din punct de vedere ierarhic, e mai jos decat tine, e o problema mare! E facuta cu acordul cuiva asta.

Ofiterul de presa? Cand intri in club trebuie sa stea drepti", a mai spus Sumudica.