EXCLUSIV | "Cati sunt, ma, antrenori in Europa care rup norii?!" Sumudica, NERVI dupa criticile primite de antrenorii romani din strainatate

Marius Sumudica (49 ani) a vorbit despre plecarea lui Dan Petrescu de la Kayserispor.

Antrenorul lui Rizespor a comentat demiterea lui Petrescu si criticile primite atat de el, cat si de fostul antrenor al lui CFR Cluj pentru rezultatele echipelor.

Sumudica s-a enervat, motivand ca Super Lig este un campionat extrem de puternic, in care nu rezista multi antrenori straini.

"Eu vreau sa intreb: cati antrenori straini sunt in Turcia la ora actuala?! E doar cel care a venit dupa mine la Gaziantep si are o viata destul de grea acolo. Era greu sa vii dupa Sumudica in conditiile in care in saptamana respectiva am lasat echipa pe locul 3.

Eu intreb, cati sunt, ma, antrenori in Europa la cluburi care rup norii?! Cati jucatori sunt care rup norii?! Bine, cu tot respectul pentru Olaroiu si Razvan Lucescu, pentru ce au in China si Arabia.

La Kayseri, daca vezi ce baza de pregatire au...nu au 7 echipe din Romania puse la un loc! Crezi ca e usor sa rezisti in Turcia?", a spus Marius Sumudica la PRO X.