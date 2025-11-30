Costea a ajuns la FCSB în 2011, pentru aproximativ 1,4 milioane de euro. A început bine, dar problemele de disciplină, forma slabă și conflictele cu antrenorii au dus la excluderea lui definitivă din echipă. Reghecampf și staff-ul au reclamat lipsa de implicare, dar și atitudinea jucătorului.

Fostul său coleg, Gregory Tade , a povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Fostul atacant al FCSB-ului a fost scos din lot, dar a continuat să încaseze lunar un salariu uriaș, în timp ce se antrena separat.

Mihai Costea, unul dintre cele mai controversate transferuri ale lui Gigi Becali, a ajuns să fie plătit regește… ca să nu joace.

După ultimul meci oficial, în septembrie 2013, mijlocașul a fost trimis să se pregătească separat. Chiar și în perioada în care clubul a fost condus de Costel Gâlcă, regula a rămas aceeași în cazul lui „Nila”.

Situația devenea și mai bizară prin prisma contractului. Costea avea o clauză prin care salariul îi creștea automat cu o mie de euro în fiecare an. După două sezoane, ajunsese la 10.000 de euro pe lună, o sumă mai mare decât cea încasată de titularii din acea perioadă.

Chiar dacă era scos din lot, FCSB era obligată să îi achite integral contractul până în 2015. Practic, Costea era plătit regește pentru a se antrena cu echipa a doua și pentru a sta în tribună.

Gregory Tade: „E absurd!”

Gregory Tade, fost coleg cu Costea la FCSB, a explicat că a avut exact același scenariu în față, dar a refuzat să procedeze în acel fel.

Tade a povestit că Gigi Becali i-a transmis clar că nu va mai juca, însă nu a vrut să stea doi ani pe margine doar pentru a încasa salariul. A preferat să plece și să-și continue cariera în Qatar.

„Da, puteam să stau încă doi ani, să iau banii și să fiu scos din lot, cum a fost Mihai Costea. El a stat până la finalul contractului, era plătit, dar nu juca, se antrena separat. E absurd! Și eu aveam contract pe trei ani, puteam să fac la fel. Dar nu m-am văzut făcând asta. Îmi plăceau suporterii de la Steaua, au fost corecți cu mine. Când Gigi mi-a spus vara că nu mă mai vrea, i-am zis: „am contract, pot să rămân și oricum, cu salariul meu, la un moment dat o să fii nevoit să mă folosești”. El a zis că tot nu voi juca. Atunci am decis să plec și așa am ajuns în Qatar”, a spus Gregory Tade pentru Sport.ro.

În schimb, Mihai Costea a rămas la FCSB până în 2015, deși nu mai făcea parte din planurile echipei. CNSL i-a dat drept de reziliere abia după o lungă perioadă de litigii. În total, a strâns 55 de meciuri, 13 goluri și opt pase decisive în tricoul roș-albastru.

