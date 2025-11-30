OFICIAL Românul, OUT de la Dinamo Kiev! Plecarea antrenorului principal i-a fost fatală

Rom&acirc;nul, OUT de la Dinamo Kiev! Plecarea antrenorului principal i-a fost fatală Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Schimbări în staff-ul tehnic al echipei din Ucraina.

TAGS:
Dinamo KievOleksandr ShovkovskyiCFR ClujVladislav Blanutaemil caras
Din articol

Plecarea recentă a lui Oleksandr Shovkovskyi (foto, alături de atacantul Vladislav Blănuță), fostul mare portar al Ucrainei, din funcția de antrenor principal al lui Dinamo Kiev are urmări și în ceea ce privește staff-ul tehnic al echipei unde activează Blănuță.

Emil Caras nu mai este antrenorul secund al lui Dinamo Kiev

Secundul Emil Caras, tehnician cu dublă cetățenie, română și moldovenească, precum Blănuță, a părăsit și el gruparea din Kiev, anunță MoldFootball.

Shovkovskyi a fost demis, iar acum au plecat și secunzii săi, printre care Caras, antrenor care a activat și în România, la ASA Târgu Mureș sau CFR Cluj.

El se afla în staff-ul tehnic al lui Dinamo Kiev încă din 2020, când echipa era pregătită de Mircea Lucescu.

Vladislav Blănuță, atacat dur de un comentator ucrainean

Continuă problemele pentru Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: comentatorul ucrainean Viktor Vacko s-a dezlănțuit la adresa lui Vladislav Blănuță, fostul atacant de la FCU Craiova, vândut de Adrian Mititelu în vară, după o perioadă în care atacantul a evoluat sub formă de împrumut la U Cluj.

Vacko a adus din nou în discuție faptul că oficialii lui Dinamo Kiev nu s-au interesat deloc de activitatea din mediul online a fotbalistului și nu au descoperit la timp faptul că Blănuță era un simpatizant al rușilor în contextul invaziei din Ucraina.

Chiar dacă Blănuță și-a prezentat scuze pentru mesajele postate în urmă cu câțiva ani și a transmis că acestea nu îl mai reprezintă în prezent, fostul jucător din Superliga a fost atacat constant de către ucraineni, iar adaptarea sa la Dinamo Kiev nu a fost deloc una ușoară, fiind constant amenințat de către ultrașii ucraineni.

Atacul lui Viktor Vacko a venit acum pe seama evoluțiilor mediocre ale fotbalistului, care a reușit să marcheze un singur gol pentru Dinamo Kiev (într-un 6-0 cu Zrinjski Mostar din Conference League), chiar dacă transferul său a fost unul lăudat de către oficialii clubului.

”Cu Blănuță este o poveste separată, una foarte relevantă și pentru managementul lui Dinamo Kiev. Achiziția cea mai scumpă din vară, o sumă uriașă pentru Dinamo în acest moment, vreo 2,5 milioane de euro plus bonusuri. Toată lumea scrie diferit despre asta. În sute de interviuri ni s-a povestit cum a fost analizat, cum a fost urmărit. Ei bine, nu au urmărit și TikTok-urile. Cine se uită la TikTok-urile fotbaliștilor? Dar, din punct de vedere fotbalistic, au studiat, au făcut scouting, l-au urmărit. Sovkovski voia un atacant înalt, care să fie foarte bun în jocul aerian, iar clubul a îndeplinit dorința antrenorului.

Blănuță abia sosise, avea încredere maximă din partea staffului tehnic, sprijin maxim din partea clubului, minute pe teren, meciuri din primul minut. Și acum ce? Acum a trecut timpul și adevărul începe să iasă la iveală. După vânzarea lui Vanat, cel mai bun vârf al lui Dinamo Kiev a devenit Andrii Iarmolenko. Blănuță nu a marcat niciun gol în campionat. A înscris pentru Dinamo un singur gol în poarta lui Zrinjski în Conference League, într-un meci în care a marcat toată lumea”, a spus comentatorul Viktor Vacko, conform footballtransfers.com.ua.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Vanessa Hudgens și Cole Tucker au devenit părinți pentru a doua oară. Mesajul postat pe Instagram | GALERIE FOTO
Vanessa Hudgens și Cole Tucker au devenit părinți pentru a doua oară. Mesajul postat pe Instagram | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Un fotbalist rom&acirc;n a debutat ieri la naționala Ungariei! Cum s-a descurcat
Un fotbalist român a debutat ieri la naționala Ungariei! Cum s-a descurcat
ULTIMELE STIRI
Noul antrenor de la Genoa a luat decizia &icirc;n cazul lui Nicolae Stanciu
Noul antrenor de la Genoa a luat decizia în cazul lui Nicolae Stanciu
ACUM: FC Hermannstadt - UTA 1-2 | Arădenii fac spectacol &icirc;n actul secund
ACUM: FC Hermannstadt - UTA 1-2 | Arădenii fac spectacol în actul secund
Ruptură la Liverpool?! Arne Slot taie &icirc;n carne vie: decizia luată &icirc;n premieră cu privire la Mohamed Salah
Ruptură la Liverpool?! Arne Slot taie în carne vie: decizia luată în premieră cu privire la Mohamed Salah
Exclus din lot, a fost plătit regește de Gigi Becali să se antreneze cu rezervele: &bdquo;E absurd!&rdquo;
Exclus din lot, a fost plătit regește de Gigi Becali să se antreneze cu rezervele: „E absurd!”
Giani Kiriță știe ce &icirc;i lipsește lui Dinamo: &rdquo;Ar fi ideal&rdquo;
Giani Kiriță știe ce îi lipsește lui Dinamo: ”Ar fi ideal”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dinamo - Oțelul Galați 1-0 s-a jucat fără VAR! Gol minunat al lui Cătălin C&icirc;rjan și debut pentru Adrian Mazilu la Dinamo

Dinamo - Oțelul Galați 1-0 s-a jucat fără VAR! Gol minunat al lui Cătălin Cîrjan și debut pentru Adrian Mazilu la Dinamo

Tensiune la Milano! Chivu, furios pe șefi: mesaj tranșant și numele de 50 de milioane cerut urgent

Tensiune la Milano! Chivu, furios pe șefi: mesaj tranșant și numele de 50 de milioane cerut urgent

Abia &icirc;nființată, echipa-minune cu golgheter de la Dinamo e lider &icirc;n Liga 4 București cu 100% victorii și peste 100 de goluri &icirc;nscrise!

Abia înființată, echipa-minune cu golgheter de la Dinamo e lider în Liga 4 București cu 100% victorii și peste 100 de goluri înscrise!

Vali Crețu a rupt tăcerea după scandalul de la FCSB

Vali Crețu a rupt tăcerea după scandalul de la FCSB

Imagini incredibile la meciul rom&acirc;nilor din Turcia: gol marcat cu poarta goală &icirc;n timp ce jucătorii se luau la bătaie

Imagini incredibile la meciul românilor din Turcia: gol marcat cu poarta goală în timp ce jucătorii se luau la bătaie

Nota primită de Cătălin C&icirc;rjan după demonstrația de fotbal din Dinamo - Oțelul

Nota primită de Cătălin Cîrjan după demonstrația de fotbal din Dinamo - Oțelul



Recomandarile redactiei
West Ham - Liverpool, ACUM pe VOYO! Cormoranii , obligați să &icirc;ncheie seria neagră
West Ham - Liverpool, ACUM pe VOYO! "Cormoranii", obligați să încheie seria neagră
Exclus din lot, a fost plătit regește de Gigi Becali să se antreneze cu rezervele: &bdquo;E absurd!&rdquo;
Exclus din lot, a fost plătit regește de Gigi Becali să se antreneze cu rezervele: „E absurd!”
Giani Kiriță știe ce &icirc;i lipsește lui Dinamo: &rdquo;Ar fi ideal&rdquo;
Giani Kiriță știe ce îi lipsește lui Dinamo: ”Ar fi ideal”
Ruptură la Liverpool?! Arne Slot taie &icirc;n carne vie: decizia luată &icirc;n premieră cu privire la Mohamed Salah
Ruptură la Liverpool?! Arne Slot taie în carne vie: decizia luată în premieră cu privire la Mohamed Salah
Universitatea Craiova devine o echipă importantă &icirc;n Europa! A ajuns &icirc;n atenția presei internaționale
Universitatea Craiova devine o echipă importantă în Europa! A ajuns în atenția presei internaționale
Alte subiecte de interes
Rezultatele din turul 2 preliminar Champions League și programul meciurilor din turul 3! Ce a făcut PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu
Rezultatele din turul 2 preliminar Champions League și programul meciurilor din turul 3! Ce a făcut PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu
Marian Barbu va fi &rdquo;central&rdquo; &icirc;n preliminariile UCL! La ce meci a fost delegat
Marian Barbu va fi ”central” în preliminariile UCL! La ce meci a fost delegat
&rdquo;99% Mircea Lucescu se retrage din fotbal&rdquo;! Cine &icirc;l &icirc;nlocuiește ca antrenor la Dinamo Kiev
”99% Mircea Lucescu se retrage din fotbal”! Cine îl înlocuiește ca antrenor la Dinamo Kiev
Dinamo Kiev a făcut anunțul despre operația suferită de Mircea Lucescu! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu antrenorul rom&acirc;n
Dinamo Kiev a făcut anunțul despre operația suferită de Mircea Lucescu! Ce se întâmplă cu antrenorul român
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, &icirc;nainte de CFR Cluj - Pafos: Sunt clar mai buni dec&acirc;t noi, &icirc;mi dau fiori brazilienii lor. &Icirc;n Rom&acirc;nia n-avem ca ei
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
CITESTE SI
Vanessa Hudgens și Cole Tucker au devenit părinți pentru a doua oară. Mesajul postat pe Instagram | GALERIE FOTO

stirileprotv Vanessa Hudgens și Cole Tucker au devenit părinți pentru a doua oară. Mesajul postat pe Instagram | GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Guvernul finalizează cu &icirc;nt&acirc;rziere trei jaloane PNRR. Peste 800 milioane de euro din fonduri europene sunt &icirc;n joc

stirileprotv Guvernul finalizează cu întârziere trei jaloane PNRR. Peste 800 milioane de euro din fonduri europene sunt în joc

Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski &icirc;nainte de &icirc;nt&acirc;lnirea crucială din SUA

stirileprotv Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!