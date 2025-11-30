El se afla în staff-ul tehnic al lui Dinamo Kiev încă din 2020, când echipa era pregătită de Mircea Lucescu .

Shovkovskyi a fost demis, iar acum au plecat și secunzii săi, printre care Caras, antrenor care a activat și în România, la ASA Târgu Mureș sau CFR Cluj.

Plecarea recentă a lui Oleksandr Shovkovskyi (foto, alături de atacantul Vladislav Blănuță), fostul mare portar al Ucrainei, din funcția de antrenor principal al lui Dinamo Kiev are urmări și în ceea ce privește staff-ul tehnic al echipei unde activează Blănuță.

Vladislav Blănuță, atacat dur de un comentator ucrainean



Continuă problemele pentru Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: comentatorul ucrainean Viktor Vacko s-a dezlănțuit la adresa lui Vladislav Blănuță, fostul atacant de la FCU Craiova, vândut de Adrian Mititelu în vară, după o perioadă în care atacantul a evoluat sub formă de împrumut la U Cluj.

Vacko a adus din nou în discuție faptul că oficialii lui Dinamo Kiev nu s-au interesat deloc de activitatea din mediul online a fotbalistului și nu au descoperit la timp faptul că Blănuță era un simpatizant al rușilor în contextul invaziei din Ucraina.

Chiar dacă Blănuță și-a prezentat scuze pentru mesajele postate în urmă cu câțiva ani și a transmis că acestea nu îl mai reprezintă în prezent, fostul jucător din Superliga a fost atacat constant de către ucraineni, iar adaptarea sa la Dinamo Kiev nu a fost deloc una ușoară, fiind constant amenințat de către ultrașii ucraineni.

Atacul lui Viktor Vacko a venit acum pe seama evoluțiilor mediocre ale fotbalistului, care a reușit să marcheze un singur gol pentru Dinamo Kiev (într-un 6-0 cu Zrinjski Mostar din Conference League), chiar dacă transferul său a fost unul lăudat de către oficialii clubului.

”Cu Blănuță este o poveste separată, una foarte relevantă și pentru managementul lui Dinamo Kiev. Achiziția cea mai scumpă din vară, o sumă uriașă pentru Dinamo în acest moment, vreo 2,5 milioane de euro plus bonusuri. Toată lumea scrie diferit despre asta. În sute de interviuri ni s-a povestit cum a fost analizat, cum a fost urmărit. Ei bine, nu au urmărit și TikTok-urile. Cine se uită la TikTok-urile fotbaliștilor? Dar, din punct de vedere fotbalistic, au studiat, au făcut scouting, l-au urmărit. Sovkovski voia un atacant înalt, care să fie foarte bun în jocul aerian, iar clubul a îndeplinit dorința antrenorului.

Blănuță abia sosise, avea încredere maximă din partea staffului tehnic, sprijin maxim din partea clubului, minute pe teren, meciuri din primul minut. Și acum ce? Acum a trecut timpul și adevărul începe să iasă la iveală. După vânzarea lui Vanat, cel mai bun vârf al lui Dinamo Kiev a devenit Andrii Iarmolenko. Blănuță nu a marcat niciun gol în campionat. A înscris pentru Dinamo un singur gol în poarta lui Zrinjski în Conference League, într-un meci în care a marcat toată lumea”, a spus comentatorul Viktor Vacko, conform footballtransfers.com.ua.

