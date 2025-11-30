Golurile piteștenilor au fost marcate de Matos (minutul 40), Borța (minutul 45+1) și Bettaieb (minutul 46).

Iuliu Mureșan: ”Sunt mulțumit de Pancu!”

Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, a transmis că este dezamăgit de rezultatul înregistrat de ardeleni în meciul cu FC Argeș și spune că atenția echipei din Gruia se va îndrepta acum spre Cupa României, trofeu pe care speră ca CFR să și-l adjudece la finalul sezonului.

”Atmosfera e acum destul de încărcată. Acum s-a încheiat un antrenament destul de greu. Băieții sunt cu ochii plecați, nu îmi place. Sper să își revină. (…)

Cu tot respectul, când te bate Argeșul cu 0-3 nu ai ce să comentezi. Daniel e lângă mine. E supărat și el. A anticipat. A și spus că echipa e deconectată după meciul cu Rapid. Parcă am câștigat Campionatul Mondial al Cluburilor. Au rămas cuplați la acel meci bun, dar a venit partida asta în care am făcut mari greșeli.

S-a simțit. A discutat cu jucătorii, cu căpitanii de echipă. S-a văzut realitatea pe teren. Am avut ocazii în primele minute. Noi știam cum joacă ei, cu mingi lungi în spatele fundașilor. Era un joc destul de ușor, dar am luat trei goluri și am pierdut”, a spus Iuliu Mureșan la Fanatik.

În ceea ce îl privește pe Daniel Pancu, președintele de la CFR Cluj a spus că este mulțumit de munca depusă de antrenor și nu intervene peste deciziile pe care acesta le ia la echipă.

”Nu prea mă bag eu peste Daniel. Eu sunt mulțumit de el. Intervin doar când îmi spune el. Îl las pe el. Gestionează bine lucrurile. Nu fac calcule eu. Eu meciul de joi vreau să îl câștigăm și să mergem mai departe în Cupa României. E un avantaj dacă terminăm pe primul loc în grupă. Am juca pe teren propriu meciurile din fazele superioare. E principalul obiectiv acum, Cupa, ca să nu zic singurul. Nu îmi place mie să fac calcule”, a adăugat conducătorul lui CFR Cluj.

