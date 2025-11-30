Universitatea Craiova și Mainz s-au întâlnit în etapa 4 din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League. La capătul celor 90 de minute, oltenii s-au impus cu 1-0.

După meci, Filipe Coelho, noul antrenor al Universității Craiova după ce trupa din Bănie s-a despărțit de Mirel Rădoi, a jubilat în urma victoriei cu Mainz.

Universitatea Craiova, analizată de presa din Portugalia după victoria cu Mainz din Conference League

Cu ochii pe el au fost și conaționalii portughezi, iar presa din Peninsula Iberică nu a putut trece peste analiza lui Coelho, care a debutat, astfel, ca antrenor în cupele europene.

În clasamentul actual, punctele obținute cu Mainz au ridicat Universitatea Craiova pe locul 10 din 36 cu 7 puncte după patru meciuri. În Conference League, locurile 1-8 duc în optimi, iar pozițiile 9-24 duc în play-off-ul optimilor.

Universitatea Craiova are șanse foarte mari de a se califica în play-off-ul pentru optimile Conference League, după ce a adunat 7 puncte în primele 4 etape din faza principală.

Jurnaliștii portughezi, cu ochii pe Universitatea Craiova și Filipe Coelho

Pe baza simulărilor realizate de statisticienii de la Football Meets Data, care iau în calcul formele echipelor, programul sau valoarea loturilor, Universitatea Craiova este văzută acum cu 95,2% șanse pentru o clasare în primele 24.

”Universitatea Craiova a câștigat cu 1-0 împotriva lui Mainz, în România. Meciul a marcat debutul lui Filipe Coelho pentru clubul din România.

Universitatea Craiova a învins Mainz cu 1-0 pe Stadionul Ion Oblemenco, într-un meci calificat pentru etapa a patra a Ligii Conferinței. Meciul a fost marcat de debutul antrenorului Filipe Coelho la conducerea echipei române.

Assad Al Hamlawi, care a intrat de pe bancă în repriza secundă, a decis meciul marcând golul victoriei în minutul 67, dintr-o lovitură de pedeapsă. Samuel Teles a intrat în joc în minutul 82 și a văzut echipa sa suferind prima înfrângere în competiție”, a notat publicația BolaNaRedePT

