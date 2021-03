EXCLUSIV | Becali a facut SHOW in direct si a lamurit situatia contractului lui Tanase! "Nu poate fi schimbat! Cu el ma duc in Champions League si iau 30 de milione de euro!"

Gigi Becali a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Florin Tanase este cel mai bun marcator in Liga 1, avand 16 goluri inscrise in acest sezon. Contractul lui Tanase expira in 2023 si au aparut zvonuri ca patronul de la FCSB ar fi incercat sa ii prelungeasca contractul de mai multe ori, dar jucatorul a refuzat.

Marti, Becali a facut noi dezvaluiri si a spus ca va castiga mai multi bani cu Tanase in echipa, asadar nu este foarte interesat sa il cedeze asa usor pe capitanul ros-albastrilor, despre care a declarat ca nu poate fi schimbat in echipa.

"Mai are aproape doi ani de contract. Ce nevoie am eu sa isi mai prelungeasca contractul? Eu vreau 5 milioane de euro pe el si am oferte de 4. Cand voiam sa-i fac contract, ii puneam clauza de 3 si acum pleca fiindca luam banii pe el. Dar acum nu mai pleaca daca nu vreau eu. Orice jucator care pleaca poate fi inlocuit. Doar Tanase nu poate fi schimbat.

Exista varianta din America, dar fara 5 milioane nu pleaca. Cu Tanase castig campionatul, ma duc in Champions League si iau 30 de milioane. Nu are rost sa-l vand. Daca el imi produce mai mult, de ce sa-l dau?", a spus Becali in exclusivitate despre PRO X.