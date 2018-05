"Este incredibil! Cum sa faci asa ceva?!" Mangia a EXPLODAT dupa meci, insa nu din cauza scorului! Ce l-a nemultumit pe antrenorul Craiovei

CSU Craiova 0-1 FCSB / Devis Mangia si-a felicitat echipa pentru joc si atitudine.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Antrenorul celor de la CSU Craiova, Devis Mangia, s-a enervat dupa partida cu FCSB - nu infrangerea cu 1-0 a fost cea care l-a nemultumit pe antrenorul italian, ci faptul ca ultimul meci de campionat pentru CSU va avea loc vineri! Mangia ar fi vrut ca toate cele 3 meciuri din ultima etapa sa se dispute la aceeasi ora.

"Noi am avut oportunitatea sa deschidem scorul si am luat un gol pe care nu trebuia sa-l luam. Felicitari pentru atitudinea baietilor. FCSB e o echipa de mare calitate. Am avut 3 ocazii mari, din ce imi amintesc, si asta a fost diferenta. Insa felicitari pentru atitudinea lor, sper sa fie si la celelalte meciuri asa.



Este incredibil ca va trebui sa jucam vineri, ca nu jucam la aceeasi ora cu Viitorul. Daca cineva nu stie, locul 3 duce in Europa League. E incredibil ca jucam luni si apoi vineri dupa un numar asa mare de meciuri. Nu e bine asa.



Atmosfera a fost minunata. Nu stiu cine va castiga titlul, cine va castiga, va merita" a spus Devis Mangia la Digi Sport.