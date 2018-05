"Dica ramane, Alibec pleaca! Am trimis astazi hartie in Franta sa scap de el!" Cat cere Becali pentru Alibec

CSU Craiova 0-1 FCSB / Gigi Becali a reiterat ca Nicolae Dica va continua la FCSB indiferent de rezultatul din ultima etapa.

Gigi Becali a lansat un nou atac asupra lui Alibec dupa victoria cu CSU Craiova si a dezvaluit suma pe care o cere pentru a scapa de el.

"A fost o diferenta fata de Astra - CFR pentru ca noi aveam nevoie de rezultat ca sa mai avem sanse iar Craiova avea de luptat pentru locul 3 pentru ca pot sa rateze cupele europene. Daca Viitorul termina pe 3 si pierd cupa, adio cupele europene.



Dica a demonstrat ca nu e fricos, acesta este jocul pe care trebuie sa-l demonstreze si jucatorii, si antrenorul. Nu concep ca noi sa nu castigam meciul cu Astra. Atitudinea pe care au avut-o in aceasta seara o vor avea si cu Astra.



O sa plece Alibec si va ramane Dica antrenorul. Nu e lupta intre ei, dar pentru ca Dica sa faca treaba, trebuie sa plece Alibec. Am dat astazi o hartie pentru cineva de Franta, 1.7 milioane de euro cat am dat pe el, plus 30% dintr-un viitor transfer. Imi pare rau de el, l-am cocolosit, putem pierde si campionatul din cauza lui. Il strica si pe Coman.



Asta ma intrebam: de ce nu a jucat pana acum Florinel Coman? Coman mi-a placut extraordinar de mult" a spus Gigi Becali la Pro X.