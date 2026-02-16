Atacantul englez, Raheem Sterling (31 de ani), care a părăsit Chelsea la sfârşitul lunii ianuarie şi a semnat cu Feyenoord, nu a obţinut încă permisul de muncă în Olanda. Această problemă administrativă obligă întreaga echipă să se antreneze în străinătate, mai exact în Belgia!

Liber de contract după expirarea angajamentului său cu Chelsea în această iarnă, Sterling a semnat cu Feyenoord, locul 2 în Olanda, la 14 puncte de liderul PSV. Dar atacantul internaţional englez (82 de selecţii, 20 de goluri) nu şi-a obţinut încă permisul de muncă şi, prin urmare, nu se poate antrena cu noua sa echipă.

Duminică, formația din Rotterdam a obținut o victorie în campionat, 1-0 cu Go Ahead Eagles, fără Sterling. Acesta nu a putut face parte din lot, dar a urmărit meciul din tribune, potrivit Agerpres.

În aşteptarea rezolvării problemei cu permisul de muncă al lui Sterling, Feyenoord a decis să îşi mute locul de antrenament pentru a permite integrarea noii sale achiziţii. Prin urmare, echipa se va antrena la Tubize, în Belgia, în următoarele trei zile!

"Această mutare este, în primul rând, pentru Sterling, dar şi pentru a consolida coeziunea echipei", a explicat antrenorul Robin van Persie (42 de ani).