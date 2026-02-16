Fostul căpitan al „giallorossilor” a făcut anunțul într-un interviu acordat presei italiene, unde a recunoscut că discuțiile sunt concrete și că părțile analizează detaliile finale.

„Vorbim despre asta. Evaluăm câteva situații. Să vedem ce putem face împreună. Am luat chiar și cina cu Gasperini”, a declarat Totti.

Ce rol ar urma să aibă Totti la Roma

Potrivit informațiilor apărute în Italia, Totti ar urma să revină inițial într-un rol de consultant extern, urmând ca ulterior să primească o funcție mai importantă în cadrul clubului.

Totti nu a mai avut o funcție oficială la club din 2019. Atunci „Pupone” avea să plece după tensiuni cu fosta conducere.