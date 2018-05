FCSB, la mana "Regelui"! Cum arata lupta pentru TITLU in Liga 1 inainte de ultima etapa! Toate variantele pentru stabilirea CAMPIOANEI

Golul lui Filipe Teixeira din minutul 86 complica situatia inainte de ultima etapa.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Pe 20 mai se decide campioana din Liga 1! FCSB a reusit sa invinga pe Oblemenco gratie golul lui Filipe Teixeira si a reaprins lupta pentru trofeu! FCSB acumuleaza 46 de puncte, cu unul mai putin decat CFR Cluj. Iar echipa lui Nicolae Dica are si un golaveraj superior, +7, fata de +5 cat are CFR Cluj, astfel ca FCSB va fi campioana daca cele doua echipe vor termina la egalitate!

In ultima etapa, FCSB si CFR Cluj vor juca pe propriul teren cu Astra, respectiv FC Viitorul. Si acestea lupta pentru locul 3 in Liga 1 si doar o victorie le-ar mai oferi sanse pentru ocuparea la final a acestei pozitii.

CFR Cluj va fi campioana daca o invinge pe Viitorul. In cazul unui egal, la orice scor, FCSB devine campioana daca invinge. In cazul in care CFR Cluj pierde cu Viitorul, lui FCSB ii este suficient si un egal cu Astra pentru a termina pe primul loc!