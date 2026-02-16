"Lovitură în plin!" Ce se întâmplă cu Florin Tănase și Mamadou Thiam, accidentați la Craiova

"Lovitură în plin!" Ce se întâmplă cu Florin Tănase și Mamadou Thiam, accidentați la Craiova
FCSB acuză probleme importante de lot într-un moment foarte dificil al sezonului, când echipa luptă pentru accederea în play-off.

Mihai Stoicaflorin tanaseFCSBMamadou ThiamUniversitatea Craiova
La eșecul suferit duminică împotriva Universității Craiova, 0-1, FCSB nu s-a putut baza nici pe Florin Tănase, nici pe Mamadou Thiam. Decarul campioanei a suferit o ruptură musculară la partida de joi din Cupa României, tot în Bănie, în timp ce fotbalistul senegalez s-a ales cu o accidentare similară duminică, la încălzire, motiv pentru care nici nu a făcut parte din lot.

Florin Tănase și Mamadou Thiam pleacă la Belgrad

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că Tănase și Thiam vor pleca marți la Belgrad, unde vor fi tratați de Marijana Kovacevic. În aceste condiții, cei doi ar urma să rateze și partida cu Metaloglobus, din etapa următoare.

"Nu m-am așteptat niciodată să avem atâția jucători accidentați și să pierdem la fiecare meci câte doi jucători. La meciul din Cupa României i-am pierdut pe Tănase. A fost o lovitură foarte grea recepționată în plin. Probabil cu Tănase în teren eram și noi altfel.

Tănase și Thiam vor pleca mâine (n.r - marți) la Belgrad, iar de poimâine (n.r - miercuri) vor începe tratamentul acolo.

Universitatea Craiova l-a pierdut pe Nsimba, care probabil juca titular. A jucat Assad, care a marcat un gol fenomenal. E meritul lor că au reușit să aducă doi atacanți care să lupte pentru titularizare și să aibă reușite exact când aveau nevoie mai mare", a spus Mihai Stoica, luni, la Fanatik.

Programul lui FCSB până la finalul sezonului regulat

  • Etapa 28: FCSB - Metaloglobus (luni, 23 februarie, ora 20:00)
  • Etapa 29: UTA Arad - FCSB (duminică, 1 martie, ora 21:00)
  • Etapa 30: FCSB - U Cluj

Clasamentul din Superliga

