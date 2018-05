CSU Craiova - FCSB, 20.45 // Nebunie la casele de bilete cu cateva ore inainte de meci! Ce au facut suporterii Craiovei

Cu cateva ore inainte de startul partidei care poate decide titlul in Liga 1 in acest sezon, fanii Craiovei au luat cu asalt casele de bilete - nu pentru partida cu FCSB, biletele fiind epuizate de zile bune, ci pentru finala Cupei Romaniei!

Meciul cu trofeul pe masa dintre CSU Craiova si Hermannstadt va fi pe 27 mai de la ora 21.00 in direct la Pro X. Biletele pentru meciul de pe National Arena au fost puse in vanzare de astazi la casele salii Polivalente din Craiova incepand cu ora 16.00.

Pretul unui tichet in sectorul rezervat suporterilor Craiovei (Peluza Nord de pe National Arena) costa 15 lei.

