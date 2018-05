"TU esti vinovat pentru ca nu dau goluri!" Dica dezvaluie CEARTA care a dus la EXCLUDEREA lui Alibec din lotul FCSB

Craiova 0-1 FCSB / Nicolae Dica e fericit. FCSB ramane in lupta pentru titlu, dar are nevoie de ajutor din partea celor de la Viitorul.

Dica a facut revolutie in lot dupa infrangerea de la Iasi. Alibec a fost exclus din lot, iar Budescu a intrat abia in minutul 72 pe teren la Craiova. Alibec nu mai are ce cauta la FCSB dupa ce i-a reprosat lui Dica faptul ca a marcat un singur gol in acest sezon.

"Am vrut sa-l schimb inainte de gol, dar Pintii a cerut schimbarea pentru ca nu mai putea. Important e ca am castigat, am facut un joc bun, a fost un joc spectaculos, pe contre.

Pe faza defensiva le-am dat cateva ocazii de a marca, au jucatori rapizi si nu am reusit sa-i oprim din acele contre. Am avut si noi ocazii, important e ca am trecut peste esecul de la Iasi si am ramas in lupta pentru castigarea campionatului.

A fost o saptamana foarte grea, putina lume mai credea in noi ca putem sa castigam la Craiova, dar eu am crezut in sansele noastre chiar daca nu erau foarte mari. Le-am zis: si daca avem 1% sanse sa dam totul pe teren. Baietii au inteles si azi au avut o atitudine foarte buna fata de meciul de la Iasi.

Nu ma mai gandesc la ce a fost, ma gandesc la ce trebuie sa fac pentru a castiga meciul cu Astra. Restul s-a terminat, am eliminat erorile de la Iasi si nu ne mai gandim ce era acum daca obtineam macar un punct acolo.

In ultima etapa vom da totul pentru a castiga jocul, apoi vom vedea daca cei de la Viitorul vor reusi un rezultat bun.

Avem doua pierderi importante, dar cine intra trebuie sa dea totul pe teren si sa castigam jocul. Cine intra va trebui sa dea totul pentru echipa.

A fost decizia mea ca Alibec sa nu faca parte din lot pentru meciul cu Craiova. Nu vreau sa intru in amanunte, dar a fost decizia mea.

Alibec a spus ca sunt principalul vinovat pentru ca nu marcheaza el goluri. Si am decis sa nu mai faca parte din lot. Si nu va fi in lot nici cu Astra.

M-am bucurat ca vrea patronul sa imi prelungeasca contractul. Inseamna ca munca mea e apreciata. Dar vom vedea dupa finalul sezonului ce se va intampla", a spus Dica.

"Alibec nu mai joaca la FCSB. I-am dat hartie sa plece in Franta pentru 1,7 milioane de euro, aproape cat am dat pentru el. Alibec pleaca, Dica ramane si daca nu castiga campionatul", a anuntat Becali in direct la PROX.