"Presiunea e pe ei acum! Sanse 55-45 la titlu!" Becali, mesaj pentru Hagi inaintea ultimei etape: "Are interes sa castige!"

Craiova 0-1 FCSB / Gigi Becali e in sfarsit multumit de jucatorii lui Dica.

Teixeira a adus un gol pe final care o mentine pe FCSB in lupta pentru titlu. Batalia se da in ultima etapa, cand CFR da peste Viitorul lui Hagi. Becali e convins ca fosta campioana va lupta pentru victorie deoarece are interes direct pentru a termina sezonul pe locul 3.

"Asa se joaca fotbal. Multa munca, daruire, ambitie. Asa se joaca daca vrei sa ajungi fotbalist si sa castigi trofee.

Se poate spune ca e cel mai bun meci din 2018. Atitudinea a fost alta, asa trebuie sa joci daca esti fotbalist. Trebuie sa joci tot timpul asa. Daca jucam cu Iasiul asa, nu mai aveam probleme.

Deja sansele la titlu sunt 55-45. Am mare incredere in Viitorul pentru ca Viitorul are si obiectivul material, 200.000 de euro in plus pentru locul 3. Mai are unul mai important, sportiv, de pe 3 joaca direct turul 2 preliminar in Europa League. Viitorul are mare interes sa castige la Cluj.

Presiunea e pe ei acum, sunt pe primul loc. Noi trebuie sa castigam jocul nostru, presiunea mare e pe ei. Viitorul are jucatori rapizi care pot castiga foarte bine meciul asta", a spus Becali la Ora exacta in Sport.