Beppe Marotta a intervenit după scandalul din Derby d'Italia! Ce a spus președintele lui Inter

În minutul 42, Pierre Kalulu a fost eliminat după ce a primit al doilea cartonaș galben pentru un duel cu Alessandro Bastoni.

Contactul a fost considerat inexistent sau extrem de ușor, iar Bastoni a fost acuzat de simulare.

Decizia a rămas în picioare și Juventus a rămas în inferioritate numerică, iar Inter a câștigat în final prin golul lui Piotr Zielinski în minutul 90.

Beppe Marotta: „Ceea ce se întâmplă în Italia se întâmplă și în străinătate”

La două zile distanță, Beppe Marotta, președintele lui Inter, a intervenit și a vorbit despre necesitatea unor măsuri mai dure pentru a preveni astfel de situații.

„Ce se întâmplă în Italia se întâmplă și în alte țări. Acum e momentul să ne așezăm la masă și să discutăm serios. Trebuie să luăm măsuri, să creștem sancțiunile pentru absolut toată lumea, inclusiv pentru directori și antrenori. Și mai ales amenzi mai mari...”, a spus acesta, citat de Nicolo Schira.