Beppe Marotta a intervenit după scandalul din Derby d'Italia! Ce a spus președintele lui Inter

Beppe Marotta a intervenit după scandalul din Derby d'Italia! Ce a spus președintele lui Inter Serie A
Data publicarii:
Data actualizarii:

La câteva zile după victoria dramatică a Inter Milano în fața lui Juventus Torino, scor 3-2, președintele clubului, Giuseppe Marotta, a reacționat.

Alessandro Bastoni cristi chivu juventus Giuseppe Marotta Inter Milano
În minutul 42, Pierre Kalulu a fost eliminat după ce a primit al doilea cartonaș galben pentru un duel cu Alessandro Bastoni.

Contactul a fost considerat inexistent sau extrem de ușor, iar Bastoni a fost acuzat de simulare. 

Decizia a rămas în picioare și Juventus a rămas în inferioritate numerică, iar Inter a câștigat în final prin golul lui Piotr Zielinski în minutul 90.

Beppe Marotta: „Ceea ce se întâmplă în Italia se întâmplă și în străinătate”

La două zile distanță, Beppe Marotta, președintele lui Inter, a intervenit și a vorbit despre necesitatea unor măsuri mai dure pentru a preveni astfel de situații.

„Ce se întâmplă în Italia se întâmplă și în alte țări. Acum e momentul să ne așezăm la masă și să discutăm serios. Trebuie să luăm măsuri, să creștem sancțiunile pentru absolut toată lumea, inclusiv pentru directori și antrenori. Și mai ales amenzi mai mari...”, a spus acesta, citat de Nicolo Schira.

Arbitrul La Penna,suspendat o lună

Jurnalistul Carlos Passerini a anunțat că Federico La Penna va fi suspendat cel puțin o lună după eroarea comisă în Derby d’Italia, însă, din punctul său de vedere, marea dezamăgire este faptul că Alessandro Bastoni va scăpa nepedepsit.

