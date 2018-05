"E FRUSTRANT! Am avut ocazii mai clare, ei au marcat dintr-un NOROC!" Ce au spus Baluta si Mitrita dupa infrangerea cu FCSB

CSU Craiova 0-1 FCSB / Cei de la Craiova considera ca au pierdut nemeritat cu FCSB.

Jucatorii Craiovei au ramas cu regrete dupa o noua infrangere cu FCSB.

"Am avut ocazii mult mai clare decat ei, nu cred ca ne-au dominat. Ne-au surprins doar la fazele fixe, in rest nu imi aduc aminte. Nu stiu cum de nu am reusit sa inscriem, ei au reusit sa inscrie dintr-un noroc.



E frustrant, mai ales ca e prima infrangere pe acest stadion, mai ales in fata lor. Vreau sa le multumesc suporterilor, au facut o atmosfera incredibila. Eu cred ca am facut un joc bun si daca vrem sa prindem locul 3 trebuie sa castigam neaparat la Iasi.



Asa s-a intamplat si anul trecut, pe final am cazut. Nu stiu de ce pe final cedam atunci cand trebuie sa fim concentrati. Trebuie sa muncim si mai mult pentru ca sunt buni doar sa vorbim, trebuie sa aratam mai mult pe teren.



Nu ma intereseaza (cine castiga titlul). Pana la finala Cupei mai avem un meci la Iasi, va fi un meci foarte greu acolo" a spus Alexandru Baluta la Digi Sport.

"E o seara trista, nu doar pentru mine, ci pentru toti fanii. Daca marcam la acea faza cred ca am fi castigat. Ei au marcat pe o greseala de-a noastra, pe o neatentie. Ne doream foarte mult o victorie contra Stelei pentru fani.

Mai avem 2 meciuri foarte importante, trebuie sa ne refacem foarte rapid si sa castigam Cupa" a spus si Alexandru Mitrita la Digi Sport.