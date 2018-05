Teixeira, ultimul meci la FCSB? "Prelungirea nu depinde de mine!" Mesaj pentru Becali

Craiova 0-1 FCSB / Teixeira este eroul celor de la FCSB la Craiova, cu reusita din minutul 87.

Teixiera poate juca ultimul meci la FCSB contra Astrei, cand echipa antrenata de Dica spera sa devina campioana. Becali a anuntat ca Teixeira nu va primi contract nou, daca echipa nu va deveni campioana.

Teixeira nu e impresionat de declaratia lui Becali, care a spus ca portughezul e singurul fotbalist din lotul lui Dica.

"Da, cel mai bun fotbalist care sta pe banca. Cred ca a fost doar a doua oara cand am fost titular in play-off. Ma bucur ca am inceput meciul azi si ca am castigat. Pacat ca la Iasi nu am facut ce trebuia, iar acum nu mai depindem de noi.

"Eu cred ca daca iti place un jucator, indiferent daca pierzi sau castigi, trebuie sa ramai cu el. Deocamdata, eu vreau sa joc ultimul meci, sa castigam si speram ca CFR sa nu castige", a spus Teixeira.

Cat despre ultima etapa, Teixeira spera la un ajutor din partea celor de la Viitorul.

"A fost un meci greu. Dica m-a felicitat pentru gol, pentru meci. Echipa a avut o atitudine buna, pe un teren nu foarte bun, dar am luptat, desi nu a fost un meci frumos. A fost mai mult un meci de lupta, multe faulturi, dar suntem bucurosi ca am castigat si pastram sperante pana in ultimul meci.

Nu depindem de noi, e greu, dar trebuie sa avem incredere ca Viitorul va face un rezultat bun si noi o sa batem Astra. O sa greu, am speranta ca CFR se incurca si noi castigam", a spus portughezul.