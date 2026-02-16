Sorana Cîrstea (35 de ani, 32 WTA) ar putea să se mai gândească puțin, înainte de a-și agăța racheta în cui, la finalul sezonului. Pentru că, la cum a pornit în acest an, e clar că mai poate concura la cel mai înalt nivel.

După titlul cucerit la Transylvania Open 2026, „Sori“ a sărit peste turneul de la Doha (Qatar). Chiar și așa însă, tot în Orientul Mijlociu a revenit pe teren. „Acasă“, la Dubai (Emiratele Arabe Unite), unde deține o locuință și stă câteva luni pe an, mai ales în timpul sezonului rece în Europa.

În cadrul Dubai Tennis Championships 2026, Cîrstea a fost acceptată pe tabloul principal, datorită locului ocupat în clasamentul mondial. Și, astăzi, în primul meci, românca a trecut de o altă veterană, Aliaksandra Sasnovich (Belarus, 31 de ani, 113 WTA).

După o partidă de o oră și 50 de minute, Cîrstea s-a impus în minimum de seturi: 6-3, 7-6. În actul secund, partida se putea încheia și mai repede, dacă „Sori“ ar fi valorificat mingea de meci pe care a avut-o, la 5-4, pe serviciul propriu. În tiebreak, Cîrstea a mai irosit o minge de meci, la 6-5, însă pe a treia a valorificat-o, pentru a avansa în turul II.

În meciul următor, sportiva din România o va întâlni pe cehoaica Linda Noskova (21 de ani, 14 WTA).

Sorana Cîrstea, câștiguri tot mai mari în 2026

Grație succesului de astăzi, Cîrstea și-a asigurat un cec în valoare de 26,000 de dolari. Această sumă se adaugă la cea pe care o strânsese deja, în acest an: 225,811 de dolari. Per total, de când și-a făcut debutul, în circuitul WTA, în 2006, Sorana a câștigat peste 11 milioane de dolari, exclusiv din premiile adunate în turnee.