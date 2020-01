Emotii pentru Gigi Becali! Avertismentul lui Valeriu Iftime: "In cazul asta nu ii mai dau drumul." Clauza care poate bloca transferul lui Miron la FCSB

FCSB este aproape sa il ia pe Andrei Miron de la Botosani.

Transferul fundasului de la Botosani la FCSB este aproape oficializat. Jucatorul mai trebuie sa evolueze pentru moldoveni trei meciuri si apoi va face pasul la echipa ros-albastra. Valeriu Iftime vrea sa ii puna o clauza in contract jucatorului, prin care sa specifice ca daca nu va trata aceste meciuri de la Botosani cu seriozitate, nu ii va mai da drumul sa plece.

"Eu cred in capacitatea acestui copil de a-si trata cu seriozitate sansa. Daca el nu va da totul la Botosani, atunci nu-i voi da drumul. Ii pot pune aceasta clauza in contract. Actele nu sunt semnate. Am discutat azi cu domnul Becali si am discutat acest subiect chiar de fata cu jucatorul. La telefon, ce-i drept.

Chiar i-am spus domnului Becali ca sper ca Miron sa nu trateze superficial aceste meciuri pe care le va mai juca la Botosani. El a ramas putin nedumerit dupa plecarea lui Burca. Noi consideram ca Burca e dupa Miron, asa consideram, asa apreciau toti pe aici. Ceva s-a intamplat cu el, a intervenit putina frustrare. Pe ideea ca ’daca Burca poate la CFR, eu pot la orice echipa din lumea asta’. Asta a fost problema lui", a spus Valeriu Iftime pentru digi.

Botosani nu va incasa niciun ban in schimbul lui Andrei Miron, in schimb vor pastra un procent de 30% dintr-un viitor transfer.