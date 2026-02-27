Încă un nume pare că și-a „câștigat“ locul pe lista foarte lungă a fotbaliștilor români care au eșuat în străinătate, imediat ce au părăsit campionatul intern. Aici și-a făcut apariția și Vladislav Blănuță.

Fost golgheter, atât la Craiova lui Mititelu, cât și la Universitatea Cluj, vârful de 24 de ani a prins un transfer la Dinamo Kiev, în septembrie anul trecut. Din păcate pentru Blănuță, încă de la bun început, mutarea i-a creat mari probleme. Nu fotbalistice, ci din cauza părerilor sale exprimate pe rețelele de socializare despre războiul din Ucraina. Dar nici pe teren, Blănuță n-a rupt gura târgului. Din contră!

Blănuță, „dispărut în acțiune“ la Dinamo Kiev

De când a ajuns în Ucraina, fostul golgheter are niște cifre dezolante: 10 meciuri, 1 gol! Șocant e că ultimele sale apariții, la Dinamo Kiev, datează de la finalul anului trecut.

În Conference League, a prins ultima dată 22 de minute pe teren, pe 6 noiembrie, în meciul cu Zrinjski Mostar (6-0), în care a și înscris un gol. Dar apoi a fost lăsat pe bancă, atât cu Omonia Nicosia (Cipru), cât și cu Fiorentina (Italia). În partida cu Noah (Armenia), n-a fost inclus nici măcar în lot.

În campionat, Blănuță a pierdut echipa după meciul cu LNZ Cherkasy (0-1), pe 9 noiembrie. Și în partida respectivă, oricum, a jucat foarte puțin, doar 9 minute! În următoarele două jocuri, a fost „uitat“ pe bancă. Iar de când s-a reluat campionatul, în februarie, Blănuță n-a fost nici măcar în lot! Dinamo Kiev a bătut Rukh Lviv (1-0) pe 20 februarie, iar astăzi a trecut de Epitsentr (4-0). În ambele întâlniri, atacantul român a fost în afara lotului.

În aceste condiții, e clar că zilele lui Blănuță, la Dinamo Kiev, sunt numărate. De altfel, Sport.ro a explicat deja, în ce condiții mai poate juca vârful de 24 de ani pentru formația ucraineană, în restul acestui sezon.