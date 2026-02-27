România ocupă locul 24 în clasamentul coeficienților UEFA după faza play-off-ului din Champions League, Europa League și Conference League.

Situația României din clasamentul UEFA

Țara noastră a rămas fără echipă în cupele europene, după ce FCSB a fost eliminată în grupa unică din Europa League, iar Universitatea Craiova a părăsit Conference League din aceeași fază.

CFR Cluj și „U” Cluj, celelalte două reprezentante, au părăsit cupele europene încă din etapele preliminare.

Per total, România a rămas cu un coeficient UEFA de 25.250 de puncte. Țara noastră mai poate fi depășită în clasament doar de Ucraina (24.412) și de Slovenia (23.968).

Ucraina și Slovenia au rămas fiecare cu câte o reprezentantă în cupele europene din patru. Șahtior Donețk s-a calificat direct în optimile Conference League, unde și-a asigurat prezența și Celje după play-off.

Celje se va lupta în dublă manșă cu AEK Atena, echipa la care joacă Răzvan Marin, iar Șahtior cu Lech Poznan.

Fruntașele din clasamentul UEFA

Anglia conduce clasamentul UEFA cu un coeficient de 113.130 de puncte, fiind singura țară care are în cupele europene toate reprezentantele (9 din 9).

Italia (98.303), Spania (92.359), Germania (88.688) și Franța (80.141) completează primele cinci locuri din ierarhia coeficienților UEFA.